Novi početak za poznatu trojku! Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar prešli na novi radio

Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar s brava! prešli su na Drugi program Hrvatskog radija, potvrdio je danas HRT.

- Hrvatska radiotelevizija (HRT) s ponosom najavljuje veliki projekt Novi drugi, kojim Drugi program Hrvatskog radija (HRT– HR 2) ulazi u novo razdoblje razvoja i inovacija. Od ponedjeljka, 6. listopada 2025., slušatelje očekuje potpuno osvježen radijski format, prepoznatljivi glasovi u novim ulogama i sadržaj oblikovan za potrebe suvremenih slušatelja - stoji u priopćenju.

Ekipa će voditi jutarnji show 'Doručak'.

- Jutarnji show uz Marka, Hrvoja i Doru– glasovi koji donose vedrinu, smijeh i inspiraciju. Teme koje nas zanimaju ujutro uz prepoznatljivu glazbu Hrvatskoga radija- sve to stvarat će savršen uvod u svaki radni dan", poručuju s HRT-a. Show će se emitirati od 6 ujutro do 10 ujutro - naveli su s HRT-a.

Foto: HRT

Bratoš, Kečkeš i Srdar na bravu! su vodili jutarnji show. Tamo su ih zamijenili Ivana Mišerić, Bruno Bucić i Filip Han, koji su dotad radili na Otvorenom radiju.

- Ekipa koja nam je predala mikrofon i eter ostavila je odličan temelj i lijepo su nas dočekali. Oni idu svojim putem, a mi svojim novim pobjedama. Svatko od nas u ovom velikom transferu prepoznao je priliku koju nije htio propustiti. Izrazito smo radosni zbog ove promjene i pripreme su već počele. Na Otvorenom nam je bilo predivno, ali zaželjeli smo se promjene - nove okoline, glazbe, slušatelja i malo promjene u životnom ritmu - rekla nam je ranije Ivana.

Foto: Gordan Svilar