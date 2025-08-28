Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Hrvatska je u srijedu doživjela najveći radijski transfer, i to na relaciji Otvoreni radio - bravo!. Voditelji Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar slušateljima su priznali kako se opraštaju od znanog studija.

Foto: Gordan Svilar

U tom trenutku pridružila im se poznata radijska ekipa - Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić, koji su stigli zahvaliti dosadašnjoj ekipi te predstaviti se budućim slušateljima. Ivana Mišerić javila nam se nedugo nakon predstavljanja u novoj redakciji.

- Dogodio se pravi trenutak. Nakon 12 predivnih godina na Otvorenom, vrijeme je za novu stranicu, a možda i knjigu. Htjeli smo testirati svoje mogućnosti i granice, donijeli smo odluku da je sad pravo vrijeme. Zahvalni smo bravo! radiju na ukazanoj prilici i vjerujemo kako ćemo opravdati povjerenje slušatelja, i starih i novih, rekla nam je nova voditeljica jutarnjeg programa bravo! radija.

Foto: Mario Poje

Ponuda za nove pozicije stigla im je prije odlaska s Otvorenog. Ivana vjeruje da će novo jutro na bravu! biti "njihovo buđenje" sa svježom energijom. Tvrdi kako su promjene na medijskoj sceni dobre.

- Sretna sam što se i na radijskoj sceni nešto događa, što smo napravili promjenu. Dobro je da se nešto događa, da se uzburka ovo more i da bude životno. Dugo se ništa nije događalo, uvijek su ljudi više pratili transfere na televiziji jer, kako kažu, radio nije toliko interesantan medij. Nama kao novoj ekipi promjena je dobrodošla zbog nas, a vjerujemo i kako će bravo! jutro biti i naše novo buđenje, a ne samo slušatelja - objasnila nam je Mišerić, kojoj je rad na radiju "poziv".

Njezini radijski partneri, Filip i Bruno, također su uzbuđeni zbog dolaska na novo radno mjesto. Ivana tvrdi da su već u niskom startu.

Foto: Mario Poje

- Ekipa koja nam je predala mikrofon i eter ostavila je odličan temelj i lijepo su nas dočekali. Oni idu svojim putem, a mi svojim novim pobjedama. Svatko od nas u ovom velikom transferu prepoznao je priliku koju nije htio propustiti. Izrazito smo radosni zbog ove promjene i pripreme su već počele. Na Otvorenom nam je bilo predivno, ali zaželjeli smo se promjene - nove okoline, glazbe, slušatelja i malo promjene u životnom ritmu - rekla nam je Ivana.

Tvrdi kako je promjena "dobar test za njih" jer su dugo u ovom poslu.

Foto: Mario Poje

- Neki kažu da nismo napravili promjenu, ali za nas je to promjena sustava, mjesta rada, okoline, kolega i glazbe. Program ne činimo samo nas troje, iako smo dugo u eteru, ovo je za nas novo i drugačije. Ostajemo vjerni jutarnjem programu koji nam je prirodno stanište, unatoč godinama ranog ustajanja. Promjena prati našu ljudsku potrebu da budemo najbolji, igramo na novom terenu s drugačijim pravilima i izazovima. Radio je iskreni medij s emocijom i konekcijom s ljudima - nema glume, nema pozornice. Ljudi nam daju sebe, a i mi dajemo sebe - objasnila nam je Mišerić.

Navodi i da će jutarnji program biti drukčiji.

Foto: Mario Poje

- Razlike između nas i bivše bravo! ekipe će svakako biti. Svatko ima svoj stil rad, svoju osobnost i pristup slušateljima. Naš radijski program bit će iskren i autentičan, sličan onome na što su ljudi navikli, ali jedinstven i s novom energijom - objasnila nam je Ivana.

Osim posla, Ivana će pamtiti Otvoreni i po ljubavnom odnosu s Jurajem Hrvačićem, sinom bivšeg suvlasnika Narodnog radija i Antene Zagreb, koji je svojedobno radio kao konzultant na Otvorenom.

Marko Bratoš kratko nam se javio nakon završetka svoje "jutarnje šihte", a na bravu! ostaje do kraja tjedna. Iako su se na društvenim mrežama pojavile informacije da će se uskoro bivša trojka bravo! radija prebaciti se na Otvoreni ili na Hrvatski radio, Bratoš to nije htio komentirati.

Foto: Gordan Svilar

- Hrvoje, Dora i ja ostajemo zajedno. Uskoro ćete sve saznati - rekao je pa dodao: "Nas troje smo stvarno i privatno jako bliski, družimo se čak i više izvan etera nego u njemu i ne mogu zamisliti scenarij u kojemu bi se razdvojili, to nam je stvarno bilo najbitnije, da si držimo leđa i ostanemo tim".

Njegova kolegu, Hrvoje Kečkeša, oproštaj je dirnuo.

- Bilo je jako emotivno kad je došao taj trenutak, ali evo idemo dalje. Svakako, bravo! ima svoje slušatelje i ovaj ‘FBI’ (op. a., Filip, Bruno, Ivana) je sasvim dostojna zamjena. Mi smo krenuli dalje i drago mi je da mogu nastaviti s Markom i Dorom. Imamo još dva dana za oproštaj pa ćemo se prisjetiti najboljih trenutaka - zaključio je Kečkeš.