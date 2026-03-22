Novi projekt: Pothodnik na Kvatriću bit će kao podmorje

Višeslojni projekt "Učiniti nevidljivo vidljivim" bit će na zagrebačkom Kvaternikovu trgu od 23. do 27. ožujka, a donosi bogat program, koji uključuje multimedijalnu izložbu u javnom prostoru (pothodnik Kvaternikov trg) umjetnika Ivana Marušića Klifa, Francisce Roche Gonçalves i Yiannisa Kranidiotisa, konferenciju za stručnu i širu javnost, debatu učenika X. gimnazije Ivan Supek (Urania), i kreativnu radionicu (Centar za kulturu i informacije Maksimir).

Lastovski zarobljeni valovi (ITWs) žarišna su točka biološke regeneracije na Jadranu. Fenomen se dešava u svega nekoliko otočkih lokacija na svijetu (Hawaii, Bermuda, Gotland, Lastovo.) "Pogodan geografski položaj otoka Lastova u odnosu na morske struje Jadrana kreira specifičnu mikrosituaciju u kojoj se produkcija morskih bioorganizama značajno povećava i time doprinosi toliko potrebnoj regeneraciji prirode u doba ekološke krize. Fenomen je otkrio i istražio tim znanstvenika sa zagrebačkog PMF-a kojeg predvodi dr.sc. Zrinka Ljubešić.", otkrivaju organizatori.

Program "Učiniti nevidljivo vidljivim", primarno je fokusiran na podizanje svijesti o ovom vrijednom fenomenu i uspostavu no-take zone na specifičnoj mikrolokaciji. S tim ciljem, tijekom tjedan dana u ožujku, u Zagrebu će biti održati niz aktivnosti za stručnu, ali i široku javnost.

Pothodnik na Kvaternikovom trgu od 23. do 27.3. postaje privremena galerija, jer će upravo tamo prvi puta u Zagrebu biti predstavljen rad Puls otoka autora Ivana Marušića Klifa i Francisce Roche Gonçalves, premijerno prikazan u sklopu Jelsa Art Bijenala 2025. Rad audiovizualnim sredstvima prikazuje rezultate istraživanja ITWs na Lastovu i putem vizualizacija i zvučnih pejzaža približava publici ovaj rijedak i vrijedan fenomen.

Uz Puls otoka, posjetitelji će ući u interakciju s Dolinom Meduze, iskustvenom, interaktivnom audiovizualnom instalacijom grčkog umjetnika Yiannisa Kranidiotisa u kojoj deseci meduza od PET plastike zovu na dodir...