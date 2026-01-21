Novi singl 'Venera' otvara novu sezonu HRT-ove serije 'Sram'

Nakon što je naslovna pjesma TV serije SRAM -'Anđeo' obilježila hrvatsku glazbenu 2025. godinu, serija u treću sezonu ulazi s novim glazbenim poglavljem. Nova naslovna pjesma 'Venera', u izvedbi Luzera i Miach danas po prvi put predstavljena slušateljima Drugog programa hrvatskog radija u emisiji Ettera.

- Već neko vrijeme pričamo kako bi voljeli skupa napraviti pjesmu pa mi je stvarno drago da smo kroz seriju “Sram” uspjeli to i realizirati. Ja sam kao dijete odrasla na Avril Lavigne tako da oduvijek volim taj pop punk zvuk pa tako i sve što Luzeri rade, čak su mi i na koncertu u Boćarskom domu bilo gosti u pauzi. Otkad smo napravili pjesmu ju ne prestajem slušati tako da se veselim njenom izlasku i nadam se da će se publici svidjeti jednako koliko i nama - izjavila je Miach.

Umag: Započeo Sea Star festival u Umagu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Luzeri su nadodali da pjesma pjesma govori o kompleksnosti ljudskih odnosa, prolaznosti vremena, neuzvraćenoj ljubavi i neodlučnosti ali je jako otvorena interpretaciji.

- Slušatelji će se sigurno pronaći u riječima. Pjesma je nastala sasvim jednostavno i prirodno, ušli smo u studio, bacili koju ideju i bacili se na posao, sve ostalo je povijest! - zaključili su.

Naslovna pjesma prve sezone, duet Hiljsona Mandele i Miach 'Anđeo', postala je kulturni fenomen. Bila je najslušanija domaća pjesma u hrvatskom radijskom eteru u 2025. godini, ostvarivši gotovo 12 milijuna streamova na Spotifyju, dok je njezin službeni videospot na YouTubeu dosegnuo oko 27 milijuna pregleda. Na Billboardovoj ljestvici Croatia Songs, koja prati rezultate s digitalnih platformi, pjesma je samo tijekom 2025. godine čak devet puta zauzela prvo mjesto.

Treća sezona SRAM-a donosi novi fokus - priča se ovaj put prati kroz lik Lovre. SRAM, domaća adaptacija globalno uspješnog norveškog formata SKAM, u prve dvije sezone ostvarila je više od 250 milijuna pregleda, čime se etablirala kao jedan od najutjecajnijih regionalnih televizijskih projekata za mladu publiku.

Foto: PROMO

Serija SRAM emitira se na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) te paralelno živi na društvenim mrežama, gdje se kroz originalni digitalni sadržaj i interakciju s publikom dodatno razvija njezin narativ. Produkciju serije potpisuje CGM Films, koja projekt razvija kao suvremeni televizijski i digitalni format namijenjen mladoj publici.

Glazba u SRAM-u od samog je početka promišljen strateški element serije. Projekt je baziran na opsežnim istraživanjima o navikama i interesima mladih, koja su pokazala da glazba ima iznimno visok stupanj identifikacije među tinejdžerima. Upravo zato naslovne pjesme i soundtrack SRAM-a nisu tek popratni sadržaj, već važan dio priče i emocionalne poveznice između likova i publike, prateći teme i unutarnje svjetove svake sezone.

Singl 'Venera' dostupan je na svim digitalnim streaming platformama i u radijskom eteru, u izdanju diskografske kuće yem. Autori pjesme su Mihovil Šoštarić (Lockroom), Mia Čičak, Nikola Batelić, Ivan Godina i Dorian Brezak.

Serija SRAM emitira se na HRT1 svake subote u 22:10h, kroz tjedan su isječci dostupni na društvenim mrežama i web stranici www.sram.hr