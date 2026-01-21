Nova naslovna pjesma 'Venera', u izvedbi Luzera i Miach danas po prvi put predstavljena slušateljima Drugog programa hrvatskog radija u emisiji Ettera
Novi singl 'Venera' otvara novu sezonu HRT-ove serije 'Sram'
Nakon što je naslovna pjesma TV serije SRAM -'Anđeo' obilježila hrvatsku glazbenu 2025. godinu, serija u treću sezonu ulazi s novim glazbenim poglavljem. Nova naslovna pjesma 'Venera', u izvedbi Luzera i Miach danas po prvi put predstavljena slušateljima Drugog programa hrvatskog radija u emisiji Ettera.
- Već neko vrijeme pričamo kako bi voljeli skupa napraviti pjesmu pa mi je stvarno drago da smo kroz seriju “Sram” uspjeli to i realizirati. Ja sam kao dijete odrasla na Avril Lavigne tako da oduvijek volim taj pop punk zvuk pa tako i sve što Luzeri rade, čak su mi i na koncertu u Boćarskom domu bilo gosti u pauzi. Otkad smo napravili pjesmu ju ne prestajem slušati tako da se veselim njenom izlasku i nadam se da će se publici svidjeti jednako koliko i nama - izjavila je Miach.
Luzeri su nadodali da pjesma pjesma govori o kompleksnosti ljudskih odnosa, prolaznosti vremena, neuzvraćenoj ljubavi i neodlučnosti ali je jako otvorena interpretaciji.
- Slušatelji će se sigurno pronaći u riječima. Pjesma je nastala sasvim jednostavno i prirodno, ušli smo u studio, bacili koju ideju i bacili se na posao, sve ostalo je povijest! - zaključili su.
Naslovna pjesma prve sezone, duet Hiljsona Mandele i Miach 'Anđeo', postala je kulturni fenomen. Bila je najslušanija domaća pjesma u hrvatskom radijskom eteru u 2025. godini, ostvarivši gotovo 12 milijuna streamova na Spotifyju, dok je njezin službeni videospot na YouTubeu dosegnuo oko 27 milijuna pregleda. Na Billboardovoj ljestvici Croatia Songs, koja prati rezultate s digitalnih platformi, pjesma je samo tijekom 2025. godine čak devet puta zauzela prvo mjesto.
Treća sezona SRAM-a donosi novi fokus - priča se ovaj put prati kroz lik Lovre. SRAM, domaća adaptacija globalno uspješnog norveškog formata SKAM, u prve dvije sezone ostvarila je više od 250 milijuna pregleda, čime se etablirala kao jedan od najutjecajnijih regionalnih televizijskih projekata za mladu publiku.
Serija SRAM emitira se na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) te paralelno živi na društvenim mrežama, gdje se kroz originalni digitalni sadržaj i interakciju s publikom dodatno razvija njezin narativ. Produkciju serije potpisuje CGM Films, koja projekt razvija kao suvremeni televizijski i digitalni format namijenjen mladoj publici.
Glazba u SRAM-u od samog je početka promišljen strateški element serije. Projekt je baziran na opsežnim istraživanjima o navikama i interesima mladih, koja su pokazala da glazba ima iznimno visok stupanj identifikacije među tinejdžerima. Upravo zato naslovne pjesme i soundtrack SRAM-a nisu tek popratni sadržaj, već važan dio priče i emocionalne poveznice između likova i publike, prateći teme i unutarnje svjetove svake sezone.
Singl 'Venera' dostupan je na svim digitalnim streaming platformama i u radijskom eteru, u izdanju diskografske kuće yem. Autori pjesme su Mihovil Šoštarić (Lockroom), Mia Čičak, Nikola Batelić, Ivan Godina i Dorian Brezak.
Serija SRAM emitira se na HRT1 svake subote u 22:10h, kroz tjedan su isječci dostupni na društvenim mrežama i web stranici www.sram.hr
