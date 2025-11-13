Obavijesti

KRŠIO PRAVILA?

Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći

Piše Marinela Mesar,
Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

Sean je osuđen u listopadu na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim za optužbe povezane s prostitucijom, a sada je njegov raniji datum puštanja na slobodu ipak pomaknut

Sean Diddy Combs ipak neće izaći iz zatvora kao što je prvobitno bilo planirano. Naime, reperov datum puštanja odgođen je za gotovo mjesec dana zbog izvještaja da je kršio pravila dok je bio u zatvoru. Combs je još u srpnju osuđen na 50 mjeseci zatvora po dvije točke optužnice za prijevoz radi bavljenja prostitucijom.

MTV VMA Awards 2023 - Pressroom
Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Kako je prenio People, prema evidenciji zatvorenika Federalnog ureda za zatvore, datum Seanovog puštanja na slobodu premješten je s  8. svibnja 2028 na 4. lipnja 2028. Iako nije jasno zašto je datum Combsovog izlaska promijenjen, poznato je da je tijekom svog boravka u zatvoru prekršio niz pravila. 

Nedugo nakon presude Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati
Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati

Prema informacijama TMZ-a  Combs je, navodno, samo nekoliko dana nakon što je počeo služiti kaznu na Federalnom popravnom zavodu 'Fort Dix' u New Jerseyju, uhvaćen kako pije alkohol. Piće koje je konzumirao bilo je napravljeno od mješavine Fanta gaziranog pića, šećera i jabuka te ostavljeno da fermentira dva tjedna. Dužnosnici su čak razmatrali i preseljenje Combsa u novu jedinicu, ali su mu na kraju dopustili da ostane gdje je trenutno. 

- Kružilo je nekoliko lažnih i nepromišljenih izvještaja o gospodinu Combsu. Nije prekršio nikakva zatvorska pravila. Njegova trijeznost i samodisciplina su prioriteti i on ih shvaća ozbiljno - rekao je glasnogovornik za People o najnovijim optužbama. 

- Ovo mu je tek prvi tjedan u FCI Fort Dixu i nažalost, glasine će se pojavljivati ​​tijekom cijelog njegovog boravka tamo. Molimo javnost i medije da mu daju priliku da se ne dvoumi, privatnost kako bi se usredotočio na svoj osobni rast i milost da krene dalje u miru - dodao je glasnogovornik. 

SUDSKI EPILOG Sean Diddy Combs osuđen je na nešto više od četiri godine zatvora, ispričao se žrtvama
Sean Diddy Combs osuđen je na nešto više od četiri godine zatvora, ispričao se žrtvama

Kako je izvijestio CBS News, nedavno je Sean prekršio i pravilo kada je obavio trostrani poziv iz zatvora, pozivajući se na zatvorske dokumente. Prema izvještaju, pravilo zatvora je da se ne dopušta zatvorenicima da dodaju više osoba u poziv. Iako je bio u opasnosti da mu se ukine mogućnost telefoniranja, njegov glasnogovornik rekao je da nije prekršio nikakva zatvorska pravila. 

- On je u programu liječenja od ovisnosti i radi u knjižnici kapele. Telefonski poziv u kojem je sudjelovao inicirao je odvjetnik, a to je bilo u skladu s povlasticama odvjetničke tajne i primjereno - naglasila je Juda Engelmayer za People

Podsjetimo, Combs je iza rešetaka završio još u rujnu 2024. i bio je pritvoren u pritvorskom centru 'Metropolitan' u Brooklynu prije nego što je prebačen u 'Fort Dix'. Uz optužbu za prostituciju, optužen je i za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i reketarenje, za što je oslobođen. Također, nekoliko trenutaka nakon što mu je izrečena presuda, njegov odvjetnik Marc Agnifilo prozvao je suca Aruna Subramaniana, tvrdeći novinarima da je Subramanian 'djelovao kao 13. porotnik, kojeg se nije izabralo' te da je 'doveo u pitanje presudu porote'. 

NOVI POKUŠAJ Diddy uputio sucu dirljivo pismo i moli za milost: 'Užasno sam pogriješio, prestravljen sam...'
Diddy uputio sucu dirljivo pismo i moli za milost: 'Užasno sam pogriješio, prestravljen sam...'

Na kraju je Seanov pravni tim tražio i da ne dobije više od 14 mjeseci zatvora, dok su tužitelji tražili 11 godina zatvora. Agnifilo je prošli mjesec rekao i da Combsovi odvjetnici planiraju uložiti žalbu, optužujući Subramaniana da je koristio prisilu kao razlog za duljinu kazne. 

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

