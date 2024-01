Novi spot Jennifer Lopez prepun je vrućih scena, obožavatelji su oduševljeni: 'Kakva legenda!'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (54) objavila je spot za remiks svoje pjesme 'Can't Get Enough' koju je snimila s repericom Latto.

Popularna J.Lo ovoga puta je nadmašila samu sebe kada se u spotu pojavila u grudnjaku ispod koje su joj se nazirale bradavice, dok je pjevala o seksu sa svojim suprugom, glumcem Benom Affleckom (51).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

'Can't Get Enough' pjesma je s njezina albuma 'This Is Me... Now' koji govori o tome koliko se promijenila u posljednjih 20 godina otkako je bila zaručena za Bena. Jennifer je 2004. otkazala vjenčanje, no ponovno su se spojili 2021.

Na njezin novi spot mnogi su obožavatelji imali same pohvale.

'Svaki kadar ovog videa je vatren i je*eno nevjerojatan!", 'Kada bih barem imala njezino tijelo', 'Kakva legenda', nizali su se komentari.