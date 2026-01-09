Novi udarac za Beckhamove: Sin Brooklyn tražio da komuniciraju samo preko njihovih odvjetnika

Nakon što je Brookyln Beckham blokirao svoju obitelj na društvenim mrežama, mnogi su pomislili kako odnosi ne mogu biti gori. No, novi potez najstarijeg sina Davida i Victorie Beckham povukao je novi potez kojim je dodatno smanjio mogućnosti da se pomire. Naime, kako navodi Daily Mail, Brookyln je putem svojih odvjetnika zatražio od roditelja da ga ne kontaktiraju ili ga uopće spominju u javnosti.

- Davidu su rekli da sa sinom može komunicirati jedino preko odvjetničkog ureda Schillings. To je jedini način - rekao je jedan izvor.

Uoči Božića mnoge je šokirala vijest da je Brookyln otpratio cijelu svoju obitelj s Instagrama, kao i oni njega. No tada se oglasio njegov mlađi brat Cruz i otkrio kako je zapravo njegov najstariji brat - blokirao sve.

- Moji mama i tata nikad ne bi otpratili svog sina. Ovo su činjenice - probudili su se blokirani. Kao i ja - napisao je.

Razvoj je to situacije koja traje već neko vrijeme - najstariji sin para se već mjesecima ne pojavljuje u javnosti s njima, a navodno su tenzije između njih krenule još prije nekoliko godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Sir David Beckham: Engleska nogometna ikona postala je vitez | Video: 24sata/pixsell

Navodno je sve krenulo još na vjenčanju Brooklyna i Nicole Peltz. Oni su se oženili 2022. u Palm Beachu, no nije sve prošlo tako bajno. Pričalo se o tenzijama između Nicole i Victorije jer mladenka nije htjela nositi vjenčanicu iz kolekcije svoje svekrve. Ranije ove godine je jedan izvor sve to potvrdio, dok je drugi demantirao i rekao da je to 'daleko od istine'.

Priča se i o još jednoj situaciji s vjenčanja - Victoria je, rekao je jedan izvor za People, navodno 'ukrala' ples sa svojim sinom, iako su on i Nicola imali isplaniranu točku.

No, prošle godine se sve češće počelo u javnosti šuškati o problemima u obitelji Beckham, i to nakon što se Brooklyn i njegova supruga nisu pojavili na luksuznoj proslavi Davidovog 50. rođendana. Pozivnicu su dobili, no nisu se pojavili. Tada su izvori otkrili kako Brooklyn nije htio doći zbog nove ljubavi svog mlađeg brata Romea, Kim Turnball, koja se ranije povezivala s njime. Iako su kasnije mnogi tvrdili da Brooklyn i Kim nikada nisu bili u vezi, odnosi u obitelji nisu krenuli na bolje.