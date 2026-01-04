Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna

Božićna objava Brooklyna Beckhama i njegove supruge Nicole Peltz izazvala je mnoge reakcije na društvenim mrežama, a izostanak ostatka obitelji ponovno je potaknuo nagađanja o zategnutim odnosima.

Nakon toga je David Beckham pokušao spasiti stvar emotivnom porukom za Novu godinu koju je poslao sinu. Pomaka nije bilo, saga o nategnutim odnosima u obitelji se nastavlja. Nova poruka Nicole Peltz, čini se, neće pridonijeti zaglađenju odnosa.

Na društvenim je mrežama objavila kako joj je drago i što je “neizmjerno zahvalna” što novu godinu počinje upravo uz Brooklyna. Ostatak obitelji se ne spominje.

Podsjetimo, Brooklyn je propustio očevu proslavu 50. rođendana, ceremoniju dodjele viteške titule, lansiranje majčine Netflix serije te njezine modne revije. Obitelj Beckham također nije bila prisutna na obnovi bračnih zavjeta Brooklyna i Nicole u kolovozu, a mladi par je Božić proveo s Nicolinim roditeljima u SAD-u. Navodni razdor tinja još od njihovog vjenčanja 2022., a navodno je sve započelo nesuglasicama oko vjenčanice.

Cijela situacija eskalirala je u danima prije Božića, što je potvrdio mlađi brat Cruz otkrivši da je Brooklyn blokirao cijelu obitelj na Instagramu. Time je demantirao ranije napise da su David i Victoria prestali pratiti svog sina.

​- Moja mama i tata nikad ne bi prestali pratiti svog sina... Da razjasnimo činjenice. Probudili su se blokirani... kao i ja - napisao je Cruz u objavi, potvrđujući dubinu raskola koji je izazvao lavinu kritika obožavatelja na Brooklynovom i Nicolinom profilu.