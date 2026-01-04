Obavijesti

Show

Komentari 1
SVAĐA SE NASTAVLJA

Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Nicola Peltz poslala poruku koja se neće svidjeti Beckhamovima: Zahvalna što sam uz Brooklyna
Foto: profimedia

Na društvenim je mrežama objavila kako joj je drago i što je “neizmjerno zahvalna” što novu godinu počinje upravo uz Brooklyna. Ostatak obitelji se ne spominje

Božićna objava Brooklyna Beckhama i njegove supruge Nicole Peltz izazvala je mnoge reakcije na društvenim mrežama, a izostanak ostatka obitelji ponovno je potaknuo nagađanja o zategnutim odnosima.

Nakon toga je David Beckham pokušao spasiti stvar emotivnom porukom za Novu godinu koju je poslao sinu. Pomaka nije bilo, saga o nategnutim odnosima u obitelji se nastavlja. Nova poruka Nicole Peltz, čini se, neće pridonijeti zaglađenju odnosa.

Na društvenim je mrežama objavila kako joj je drago i što je “neizmjerno zahvalna” što novu godinu počinje upravo uz Brooklyna. Ostatak obitelji se ne spominje.

BLAGDANSKI RASKOL Božić bez Beckhamovih: Objava najstarijeg sina Davida i Victorije izazvala polemike
Božić bez Beckhamovih: Objava najstarijeg sina Davida i Victorije izazvala polemike

Podsjetimo, Brooklyn je propustio očevu proslavu 50. rođendana, ceremoniju dodjele viteške titule, lansiranje majčine Netflix serije te njezine modne revije. Obitelj Beckham također nije bila prisutna na obnovi bračnih zavjeta Brooklyna i Nicole u kolovozu, a mladi par je Božić proveo s Nicolinim roditeljima u SAD-u. Navodni razdor tinja još od njihovog vjenčanja 2022., a navodno je sve započelo nesuglasicama oko vjenčanice.

Cijela situacija eskalirala je u danima prije Božića, što je potvrdio mlađi brat Cruz otkrivši da je Brooklyn blokirao cijelu obitelj na Instagramu. Time je demantirao ranije napise da su David i Victoria prestali pratiti svog sina.

OBITELJSKE RAZMIRICE Beckham poslao izravnu poruku sinu u bolnoj čestitki za Novu
Beckham poslao izravnu poruku sinu u bolnoj čestitki za Novu

​- Moja mama i tata nikad ne bi prestali pratiti svog sina... Da razjasnimo činjenice. Probudili su se blokirani... kao i ja - napisao je Cruz u objavi, potvrđujući dubinu raskola koji je izazvao lavinu kritika obožavatelja na Brooklynovom i Nicolinom profilu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
UŽIVALA U DRUŠTVU

Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Laura Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu"
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ivica ipak daje suglasnost za ekshumaciju Jose

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'Zaboravljeni slučaj', 'Cacau'...
Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'
LJUBOMORA ILI?

Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'

U video na Instagramu srpska pjevačica oštro kritizira mladog kolegu Jozinovića, govoreći kako samo pjeva tuđe hitove i na tome zarađuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026