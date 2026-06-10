Novi udarac za Brada Pitta! I Zahara odbacila očevo prezime

U privatnom životu Brada Pitta udarci ne prestaju. Magazin People doznaje kako je njegova najstarija kći iz braka s Angelinom Jolie, Zahara Jolie-Pitt, službeno podnijela zahtjev za promjenu prezimena te se tako pridružila braći i sestrama koji su se posljednjih godina također odrekli očevog prezimena. Prema sudskim dokumentima, zahtjev je predan Višem sudu u Kaliforniji u travnju, a odluka bi trebala biti potvrđena 28. rujna, za kad je zakazano i saslušanje, prenosi Us Weekly.

Foto: Rocco Spaziani

Angelina Jolie i Brad Pitt svoj razvod konačno su finalizirali još 2024. godine, a posljedice razvoda i dalje su vidljive kroz odnos s djecom. Bivši supružnici imaju šestero djece, troje posvojene i troje biološke. Nakon što je Shiloh Jolie 2024. godine zatražila uklanjanje prezimena Pitt, isto su učinili i njezina braća i sestre. Među njima je i Maddox Chivan Jolie, koji je u zahtjevu za promjenu imena naveo osobne razloge te će ubuduće koristiti prezime Jolie.

The 75th Golden Globe Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Zahara je tako postala treće dijete ovog bivšeg para koje je službeno zatražilo promjenu prezimena, iako je očevo prezime prestala koristiti i prije podnošenja zahtjeva. Na nedavnoj promociji na fakultetu predstavila se kao Zahara Marley Jolie, a isto je ime koristila i prilikom pristupanja studentskom društvu Alpha Kappa Alpha. Ni njezina mlađa sestra Vivienne Jolie više u javnosti ne koristi prezime Pitt. Tako je u svibnju 2024. u programu broadwayskog mjuzikla The Outsiders bila navedena samo kao Vivienne Jolie.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Pravno i javno izostavljanje Pittova prezimena povezuje se s napetim odnosima koje Angelina Jolie i Brad Pit imaju još od 2016., kad su podnijeli zahtjev za razvod.