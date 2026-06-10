Najstarija kći Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara, podnijela je zahtjev za promjenu prezimena te se tako pridružila braći i sestrama koji su se posljednjih godina također odrekli očevog prezimena
Novi udarac za Brada Pitta! I Zahara odbacila očevo prezime
U privatnom životu Brada Pitta udarci ne prestaju. Magazin People doznaje kako je njegova najstarija kći iz braka s Angelinom Jolie, Zahara Jolie-Pitt, službeno podnijela zahtjev za promjenu prezimena te se tako pridružila braći i sestrama koji su se posljednjih godina također odrekli očevog prezimena. Prema sudskim dokumentima, zahtjev je predan Višem sudu u Kaliforniji u travnju, a odluka bi trebala biti potvrđena 28. rujna, za kad je zakazano i saslušanje, prenosi Us Weekly.
Angelina Jolie i Brad Pitt svoj razvod konačno su finalizirali još 2024. godine, a posljedice razvoda i dalje su vidljive kroz odnos s djecom. Bivši supružnici imaju šestero djece, troje posvojene i troje biološke. Nakon što je Shiloh Jolie 2024. godine zatražila uklanjanje prezimena Pitt, isto su učinili i njezina braća i sestre. Među njima je i Maddox Chivan Jolie, koji je u zahtjevu za promjenu imena naveo osobne razloge te će ubuduće koristiti prezime Jolie.
Zahara je tako postala treće dijete ovog bivšeg para koje je službeno zatražilo promjenu prezimena, iako je očevo prezime prestala koristiti i prije podnošenja zahtjeva. Na nedavnoj promociji na fakultetu predstavila se kao Zahara Marley Jolie, a isto je ime koristila i prilikom pristupanja studentskom društvu Alpha Kappa Alpha. Ni njezina mlađa sestra Vivienne Jolie više u javnosti ne koristi prezime Pitt. Tako je u svibnju 2024. u programu broadwayskog mjuzikla The Outsiders bila navedena samo kao Vivienne Jolie.
Pravno i javno izostavljanje Pittova prezimena povezuje se s napetim odnosima koje Angelina Jolie i Brad Pit imaju još od 2016., kad su podnijeli zahtjev za razvod.
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