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Novi udarac za Brada Pitta! I Zahara odbacila očevo prezime

Piše Maša Mai Čigir,
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Novi udarac za Brada Pitta! I Zahara odbacila očevo prezime
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Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/

Najstarija kći Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara, podnijela je zahtjev za promjenu prezimena te se tako pridružila braći i sestrama koji su se posljednjih godina također odrekli očevog prezimena

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U privatnom životu Brada Pitta udarci ne prestaju. Magazin People doznaje kako je njegova najstarija kći iz braka s Angelinom Jolie, Zahara Jolie-Pitt, službeno podnijela zahtjev za promjenu prezimena te se tako pridružila braći i sestrama koji su se posljednjih godina također odrekli očevog prezimena. Prema sudskim dokumentima, zahtjev je predan Višem sudu u Kaliforniji u travnju, a odluka bi trebala biti potvrđena 28. rujna, za kad je zakazano i saslušanje, prenosi Us Weekly

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Foto: Rocco Spaziani

Angelina Jolie i Brad Pitt svoj razvod konačno su finalizirali još 2024. godine, a posljedice razvoda i dalje su vidljive kroz odnos s djecom. Bivši supružnici imaju šestero djece, troje posvojene i troje biološke. Nakon što je Shiloh Jolie 2024. godine zatražila uklanjanje prezimena Pitt, isto su učinili i njezina braća i sestre. Među njima je i Maddox Chivan Jolie, koji je u zahtjevu za promjenu imena naveo osobne razloge te će ubuduće koristiti prezime Jolie. 

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Zahara je tako postala treće dijete ovog bivšeg para koje je službeno zatražilo promjenu prezimena, iako je očevo prezime prestala koristiti i prije podnošenja zahtjeva. Na nedavnoj promociji na fakultetu predstavila se kao Zahara Marley Jolie, a isto je ime koristila i prilikom pristupanja studentskom društvu Alpha Kappa Alpha. Ni njezina mlađa sestra Vivienne Jolie više u javnosti ne koristi prezime Pitt. Tako je u svibnju 2024. u programu broadwayskog mjuzikla The Outsiders bila navedena samo kao Vivienne Jolie.

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Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Pravno i javno izostavljanje Pittova prezimena povezuje se s napetim odnosima koje Angelina Jolie i Brad Pit imaju još od 2016., kad su podnijeli zahtjev za razvod.

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