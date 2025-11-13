Novi zadatak u 'Masterchefu': Evo i čiji je tanjur ovoga puta nasmijao Marija Mihelja

Kandidati 'MasterChefa' u novom zadatku sparuju kavu u okuse jela s ciljem da pokažu da su pravi kulinarski umjetnici, jer ovaj izazov ne traži samo tehničku preciznost, već i vrhunsku kreativnost, sklad okusa i sposobnost za osmišljavanje jela iza kojeg stoji vizija.

Foto: Nova Tv

Kava kao kompleksna namirnica zahtijeva duboko razumijevanje.

- Vještina je znati kako je koristiti na tanjuru, a spojiti je s drugim elementima je prava mala umjetnost – naglasit će žiri na samom početku izazova, najavljujući visoka očekivanja.

Endrina, koja će pred žirijem završiti svoje jelo s delikatnom espumom, priznat će kako pristupa zadatku s dozom opreza: 'Moram biti jako blaga, jer ako prejako stisnem espumu, otići će posvuda.' Natjecatelji će pokušati kombinirati neobične elemente – badem, komorač i cappuccino, spajati kavu s citrusima, čokoladom i mesom.

No neće svi pokušaji završiti uspješno. Nekima će kava zasjeniti sve ostale okuse, a bit će i sirovog mesa, neuspjelih tekstura i pogrešnih odluka.

- Čokolada mi je malo zatamnila tanjur, ali je okus dobar - kazat će Vjekoslav dok će pokušati obraniti svoj koncept, svjestan da mu realizacija neće biti besprijekorna.

Foto: Nova Tv

Njegov raviol neće ispasti onako kako je zamislio, no on će hrabro zaključiti: 'Težak je izazov stavljen pred nas. Kod mene realizacija nije uspjela.'

Komentar koji će dobiti Mark i Ivan nasmijat će sve.

- Kao da su se spojile dvije lijeve noge i dvije lijeve ruke i išle su nešto napraviti - reći će im Mario jer će i njega nasmijati ono što će vidjeti na njihovim tanjurima.

- Da sam imao više vremena napravio bih nešto prekrasno - odgovorit će Mark.

Ništa neće biti prepušteno slučaju: teksture će morati biti kontrolirane, temperature točne, a okusi promišljeni. Neki će izazov shvatiti kao priliku da se dokažu, drugi će se boriti s pogreškama i nesigurnostima. Žiri će, kao i uvijek, tražiti više od lijepog tanjura - tražit će viziju.

Tko će oduševiti, a tko razočarati? Hoće li hrabrost biti nagrađena i tko će otići korak dalje s karticom imuniteta? Ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa!

Foto: Nova Tv