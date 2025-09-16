Novih 40 bodova u 'Večeri za 5': 'Sve sam probala, sve je super!'

Drugi dan ovotjedne 'Večere za 5' za Anu, Ivanu, Anteu i Doroteu kuhala je Dina. Iako njena jela nisu bila za svačiji ukus, domaćica je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova.

Dina je prvo pripremala predjelo 'Početni udarac', a riječ je bila o cevicheu, peruanskom jelu od ribe ili morskih plodova koji se mariniraju u sokovima citrusa i začinima. Domaćica se odlučila za varijantu s kozicama i, iako se inače riba za ceviche ne obrađuje termički, Dina je kozice ipak blanširala kako ne bi bile sirove, a uz njih u jelo dodala i osvježavajući mango i avokado uz ostalo, klasičnije povrće.

Slijedila je priprema glavnog jela 'Prekršaj', tortilje od leće s pečenom junetinom i povrćem. Ipak, priprema tortilja od leće nije išla po planu pa je u zadnji čas i nakon tri neuspjele tortilje odlučila kao prilog mesu i povrću poslužiti tostirani kruh, a pripremila je i prženi batat.

Foto: rtl

'Crveni karton' bio je naziv deserta, koji je ostao posljednji za pripremu. Domaćica je pripremala zdraviju varijantu Schwarzwald torte s keksima bez šećera i veganskom kremom. U desertu je trebao biti i agavin sirup, ali Dina ga je nažalost zaboravila ponijeti. „Sve je to lijepo, ali jedva čekam da završi“, našalila se Dina tijekom pripreme.

Foto: rtl

Cure su u kombiju pripremale iznenađenje za domaćicu - u kutiju za prvu pomoć stavile su joj sodu bikarbonu, tablete za želudac, aktivni ugljen, čvarke i narezani špek, kako bi imale kutiju za prvu pomoć ako Dinina večera neće ići po planu.

A kao i kad su stizale Ane, djevojke su zapjevale dolazeći domaćici u susret. Dina je pripremila sokove i rakije kako bi nazdravile večeri prije nego su se smjestile za stol na toplo.

„Predjelo je izgledalo super i kao neka voćna salata“, komentirala je Dorotea izgled, ali ne i okus jer jelo nije ni probala: „Apsolutno ništa od ovog tu ne jedem.“ Antea je probala samo komadićak manga, ali zato su Ana i Ivana bile zadovoljne: „Šareno, fino, puno okusa u jednoj žlici - fino se uklapao i mango i avokado s kozicama, meni je bilo fenomenalno“, komentirala je Ana.

Foto: rtl

Glavno jelo također se svidjelo Ani i Ivani, Antea je probala, ali nije baš puno pojela, a Dorotea ponovno nije jela gotovo ništa pa je Ivana otvorila kutiju za rvu pomoć kako bi Dorotea mogla jesti barem čvarke.

Desert je probala čak Dorotea, na nagovor domaćice. Ana i Ivana bile su najzadovoljnije, a Antea rekla: „Iskreno, nisam očekivala takav desert. Očekivala sam da će nešto iskomplicirati, ali ugodno me iznenadila, baš mi se svidio desert, možda i najviše od sva tri slijeda.“

Foto: rtl

Nakon večere gošće su domaćici poklonile pregaču sa šaljivom porukom, a ona njima šaljive poklone baš za njih pa je tako Dorotea dobila konobarsku tacnu, Ana štaku, Antea lutku, a Ivana mikrofon. Zatim su pogađale nogometne pojmove koje su jedne drugima opisivale bez korištenja korijena riječi naziva pojma, a na kraju preostalo je ocijeniti večeru.

„Deset, top, sve sam probala i sve mi je bilo super“, rekla je Ivana, koja je Dini, kao i ostale djevojke, dala maksimalnih deset bodova.

