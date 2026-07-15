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HRT traži novog glavnog ravnatelja: Objavljen natječaj za nasljednika Roberta Šveba

Piše HINA,
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HRT traži novog glavnog ravnatelja: Objavljen natječaj za nasljednika Roberta Šveba
Zagreb : 36. sjednica Programskog vijeća HRT-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije (HRT) objavio je u srijedu natječaj za imenovanje Glavnog/e ravnatelja/ice HRT-a, sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu petogodišnji mandat istječe u listopadu

Na tu dužnost može biti imenovana osoba koja je hrvatski/a državljanin/ka, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznaje medijsko zakonodavstvo i nove informacijske tehnologije te druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

 Položaj Glavnog/e ravnatelja/ice HRT-a nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima općina, gradova i županija te političkih stranaka.

 Glavni/a ravnatelj/ica HRT-a ne može biti državni/a dužnosnik/ca, niti osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima općina, gradova i županija.

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 Ne može biti ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti član/ca njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te koja je vlasnik/ca, dioničar/ka ili imatelj/ica udjela u tim pravnim osobama, kao niti osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa.

 Glavni ravnatelj HRT-a imenuje se na mandat od pet godina, imenuje ga Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika.

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 Prijava na natječaj za Glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima, podnosi se u  roku od 45 dana računajući od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.  Podnosi se na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor HRT-a, Prisavlje 3, 10000 Zagreb.

 Natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a sa svim pojedinostima koje su kandidati dužni ispuniti i dostaviti, dostupan je na mrežnoj stranici HRT-a.

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