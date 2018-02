Novinarstvo pričama nekad zaista može mijenjati svijet

Više no jedanput je filmski svijet, posebice Hollywood, tematizirao novinare i novinarske teme.

S više ili manje uspjeha, na velikom ekranu su se prikazivali filmovi koji se bave pričama iz povijesti i stvarnog života, oni koji samo metaforički prikazuju dio života novinara kroz fikciju ili priče gdje su novinari i novinarski rad sporedan, ali vitalan dio filma. Film Stevena Spielberga 'Novine' ove godine je dobio nominaciju za Oscara za najbolji film godine, kao i za najbolju glumicu. Film se bavi trenutkom u američkoj povijesti kad neke od najvećih američkih novina, poput Washington Posta, dobivaju na uvid dokumente koji pokazuju da je establišment godinama lagao o ratu u Vijetnamu, a novinari i izdavači moraju odlučiti hoće li papire objaviti i time se zamjeriti predsjedniku Nixonu.

Foto: PROMO NOVINE (2017.) Spielberg je inzistirao da film o objavi Vijetnamskih dokumenata napravi upravo u eri Donalda Trumpa Meryl Streep glumi legendarnu izdavačicu Katharine Graham, a Tom Hanks je Ben Bradlee, urednik Washington Posta. To nije prvi film koji se bavi radom i važnošću tih novina. Godine 1976. redatelj Alan J. Pakula snimio je 'Sve predsjednikove ljude', film o događaju koji se odvio samo dvije godine poslije događaja opisanih u 'Novinama', a to je skandal Watergate. Dustin Hoffman i Robert Redford glume novinare Carla Bernsteina i Boba Woodwarda koji su vlastoručno, mukotrpnim istraživanjem i uz pomoć izvora Dubokoga grla, srušili predsjednika Nixona. Zanimljivo je da je pokojna Katharine Graham uvijek tvrdila da Duboko grlo vjerojatno nije neki visokopozicionirani FBI-evac, no kasnih devedesetih otkrili su kako je riječ o Marku Feltu, zamjeniku direktora FBI-a koji je, rekao je navodno tada, samo odrađivao svoju građansku dužnost.

Foto: PROMO SVI PREDSJEDNIKOVI LJUDI (1976.) Dustin Hoffman i Robert Redford glume novinare koji su mukotrpnim istraživanjem i uz pomoć izvora Dubokoga grla srušili predsjednika Nixona - Pametna, vrlo dobro odglumljena drama o povlasticama slobodnih medija i opasnosti nekontrolirane vlasti još je efektnija kad znamo da je riječ o stvarnom događaju - kažu filmski kritičari o 'Svim predsjednikovim ljudima'. Ozloglašeni Nixon pojavljuje se u još jednom odličnom ostvarenju o novinarstvu, filmu Rona Howarda 'Frost/Nixon' iz 2008. godine. Temelji se na stvarnim intervjuima iz 1977. godine u kojima je novinar David Frost od Nixona uspio izvući svojevrsno priznanje i ispriku za sve što je radio tijekom svog mandata.

Foto: PROMO ZANIMANJE: REPORTER (1975.) Antonionijev film prati Jacka Nicholsona koji glumi novinara. On preuzima identitet jednog pokojnika i ‘slijedi’ njegov život po svijetu Koliko je suštinski teško napraviti zaista dobar intervju, pokazuju politički intervjui Olivera Stonea s Chavezom, Castrom i Putinom gdje novinarski neiskusni redatelj Stone 'skija' onako kako ga političari navode. Frost je pokazao neke manjkavosti novinarskog posla - film nam oslikava kako je na početku intervjua (koji su snimali u tri dijela) novinarska ekipa uvjerena da je Frost preblag te da se 'Nixon opet izvlači'.

Foto: PROMO FROST/NIXON (2008.) U intervjuu s britanskim novinarom osramoćenog predsjednika Nixona Frost je natjerao da ‘otvori dušu’, a intervjui su i danas primjer moćnog i dobroga političkog intervjua No Britanac, kojeg u filmu tumači Michael Sheen, od Nixona, tj. Franka Langelle, dobiva ono što je priželjkivao. Filmski kritičar Roger Ebert filmu je dao četiri zvjezdice i napisao kako 'Langella i Sheen ne glume svoje likove nego ih utjelovljuju'.

Foto: PROMO HIS GIRL FRIDAY (1940.) Kultni film Howarda Hawksa bavi se novinarom koji bivšoj supruzi ‘pričom maše pred nosom’ kako bi je odgovorio od novog braka i povlačenja u predgrađe kao kućanica koja se odriče karijere Još jedan obračun između političara i novinara režirao je i George Clooney. Riječ je o filmu 'Laku noć i sretno' koji opisuje borbu između radijskog i TV novinara Edwarda R. Murrowa te senatora Josepha McCarthyja koji je proganjao američke komuniste i sve one koje je on tako proglasio.

Foto: PROMO Die Fälschung (1981.) Njemački film o novinaru koji od privatne nesreće bježi u Beirut, na libanonsku frontu

Dok Murrow radi priče o neutemeljenim otkazima, cinkarenjima, crnim listama i nedemokratskim procesima, osim s McCarthyjem, bitku bije i s vlastitom redakcijom, nadređenima i oglašivačima, time ocrtavši vrlo realističan prizor toga kako novinarstvo zaista izgleda, ali i koliko je vrijedno za zdravo društvo.

Foto: PROMO POLJA SMRTI(1984.) Priča o Crvenim Khmerima i Kambodži iz perspektive dvojice novinara s terena 'Pustit ćemo priču, i pustit ćemo je baš zato što je se bojimo i jer je McCarthyjev teror ovdje s nama u sobi', rekao je, prema filmu, Murrow na CBS-u svojem timu novinara koje je senator nazvao 'šakalima koji se bave uzdizanjem komunističke propagande'. Clooney je film snimao u crno-bijeloj tehnici kako bi evocirao pedesete i izgled tadašnjih TV emisija, a glumac David Strathairn dobio je Oscara za ulogu Murrowa.

Foto: PROMO LAŽLJIVI GLASS (2003.) Svojevrsna najava ‘fake newsa’ najbolja je ilustracija toga koliko je opasno neistinito novinarstvo - Zapravo film nije o McCarthyju i njegovu sijanju straha nego o procesima koje Murrow i njegov tim koriste kako bi na kraju političara doveli do svojevrsnog samouništenja, to je kao ‘moralni plan i program’ iz kojeg učimo kakvi bi novinari trebali biti, Murrowa pokazuje kao neustrašivog, ali ne i bez mana - rekao je Ebert, a drugi je kritičar istaknuo kako je Clooneyev film možda crno-bijeli, no nema ničega monokromatskog u tome kako tretira temu kojom se bavi.

Foto: PROMO PROBUĐENA SAVJEST (1999.) Zviždač Russell Crowe uz pomoć novinara Ala Pacina razotkriva nedjela moćne duhanske industrije. Zanimljivo je i kako su na prvim prikazivanjima filma gledatelji komentirali da je glumac koji utjelovljuje McCarthyja 'preglumljen', ne shvaćajući da je Clooney koristio originalne snimke senatorovih govora.

Foto: PROMO GRAĐANIN KANE (1941.) Film svih filmova bavi se životom medijskom magnata Fostera Kanea kojega glumi redatelj filma Orson Welles Film koji je tlocrt toga što i kako se novinarstvo ne bi trebalo raditi jest 'Lažljivi Glass' u kojem se prati vrtoglavi uspon, a onda i pad novinara Stephena Glassa, za kojeg se poslije ispostavilo da je izmišljao svoje novinarske priče. Glassa glumi odličan i uvjerljivi Hayden Christensen, koji si je ovom ulogom osvjetlao obraz nakon što su kritičari, s pravom, mahom sasjekli njegovu glumu u 'Ratovima zvijezda'. U eri lažnih vijesti i Donalda Trumpa 'Lažljivi Glass' kao da je najavio eru koja dolazi.

Foto: PROMO ZODIAC (2007.) Kroz mučnu priču o poznatome serijskome ubojici odlično je prikazano funkcioniranje redakcije i fiksacije koje muče novinare i urednike Tzv. novinarski film je i Fincherov 'Zodiac' koji prati nekolicinu ljudi koji pokušavaju otkriti tko je poznati serijski ubojica Zodiac iz San Francisca. Robert Downey Jr. glumi novinara kojeg potraga na kraju košta zdravlja i karijere, a Jake Gyllenhaal je jednako predani crtač stripova koji se bavi istom pričom. Njihovi se putevi križaju u redakciji koja je svojevrsni mračni filtar za priču, preko kojeg promatramo novinarsku opsesiju, ali i nemoć u rješavanju priče.

Tema: FILM