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Novootkrivene vrste kukaca nazvali po Taylor Swift...

Piše HINA,
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Novootkrivene vrste kukaca nazvali po Taylor Swift...
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Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION
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Četiri novootkrivene vrste kukaca znanstvenici su odlučili nazvati po američkoj zvijezdi Taylor Swift, a riječ je o životinjama koje pripadaju novome rodu nazvanom Swiftiephylus

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U sklopu tog roda stručnjaci su identificirali četiri vrste koje su nazvali po pjevačici Taylor Swift i njezinim albumima: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus i Swiftiephylus poetorum. Imena predstavljaju latinske inačice imena "Taylor" i naziva albuma "Lover" i "Fearless" kao i pojma "poets" koji se odnosi na album "The Tortured Poets Department".

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Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Sveučilište kaže da životinje spadaju u grupu kukaca poznatu kao "meki kukci" (eng. soft bugs) zbog svojih mekanih krilaca. Doktorandica Sarah Schroeder, koautorica znanstvenog rada nada se da će ovo imenovanje skrenuti pozornost javnosti na važnost očuvanja kukaca, objavilo je sveučilište.

- Kao dugogodišnjoj obožavateljici Taylor Swift, zvanoj Swiftie, činilo mi se prirodnim i iskrenim odati joj počast na ovaj način, ali i skrenuti pozornost na raznolikost kukaca koju tek treba otkriti - rekla je Schroeder u izjavi koju je objavilo sveučilište.

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Foto: Mario Anzuoni

Schroeder je pojasnila da je dodatan razlog zbog kojega je kukce nazvala po Swift njihov izgled. Na svojim svijetlim tjelešcima imaju crvenkasto-narančaste strukture koje podsjećaju na cvjetove biljke Allocasuarina.

- Prepoznatljiv izgled Taylor Swift su plava kosa i crvene usne. Ovi su kukci blijedožute boje s crvenim detaljima - pojasnila je.

Trebalo je proći puno godina da novootkriveni kukci dobiju svoja imena, premda su otkriveni još između 1995. i 2004. godine u sklopu projekta o bioraznolikosti koji su provodili američki i australski istraživači. Stručnjaci su tada prikupili 50.000 primjeraka koje je trebalo razvrstati, proučiti i identificirati.

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