Taylor Swift ulazi u Kuću slavnih tekstopisaca u Nashvilleu

Glazbena ikona Taylor Swift bit će primljena u Kuću slavnih tekstopisaca u Nashvilleu kao dio klase 2026. godine. Ova vijest potvrđena je u utorak, 11. kolovoza, a Swift će s 36 godina postati najmlađa osoba koja je ikad dobila ovo prestižno priznanje, čime nastavlja nizati povijesne uspjehe u svojoj karijeri.

Imena novih članova Kuće slavnih tekstopisaca u Nashvilleu objavio je Mark Ford, izvršni direktor Zaklade Kuće slavnih, na svečanosti održanoj u kazalištu Johnson na Sveučilištu Belmont. Taylor Swift izabrana je u kategoriji suvremenog tekstopisca i izvođača s karijerom dugom 20 godina. Uz nju, u klasu 2026. bit će primljeni i drugi istaknuti glazbenici. U kategoriji veterana izvođača s karijerom od 30 godina izabran je Lyle Lovett, dok je u kategoriji veterana tekstopisaca s istim stažem priznanje dobio Bruce Channel. U kategoriji suvremenih tekstopisaca, uz Swift, primljeni su i Shawn Camp te Lee Thomas Miller.

Foto: DANIEL COLE

Sama Swift izrazila je duboku zahvalnost na ovom priznanju, naglašavajući svoju dugogodišnju povezanost s Nashvilleom, gradom koji smatra ključnim za svoj umjetnički razvoj.

"Otkad sam kao dijete počela pisati pjesme, bila sam fiksirana na Nashville kao savršeno mjesto za život", stoji u njezinoj izjavi koju je prenio People.com. "Željela sam učiti s najboljima i od najboljih te se uroniti u zajednicu pripovjedača, a Nashville se, na sreću, pokazao upravo onakvim kakvim sam ga sanjala. Grad koji je cijenio i davao prednost teškom radu, odlučnosti i mašti."

U nastavku je dodala: "Mjesto gdje se tekstopisci pojavljuju na poslu svaki dan, čak i kada tajanstvene muze i magija izostanu. Biti počašćena od strane ovog grada koji toliko volim predivan je osjećaj i jako sam zahvalna."

Svečana ceremonija primanja novih članova u Kuću slavnih tekstopisaca u Nashvilleu održat će se ove jeseni, kada će biti otkriven još najmanje jedan novi član.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Važno je napomenuti da je ovo drugo veliko priznanje za Swift u 2026. godini. U lipnju je već primljena u globalnu Kuću slavnih tekstopisaca (Songwriters Hall of Fame), gdje je također ispisala povijest kao najmlađa žena kojoj je uručena ta čast. Iako je Stevie Wonder i dalje najmlađi primljeni član te institucije, ušavši u nju 1983. s 32 godine, Swiftin uspjeh ostaje izniman.

Tijekom te lipanjske ceremonije, nakon što ju je najavio slavni redatelj Steven Spielberg, Swift je održala emotivan govor. Posebno je zahvalila svojim roditeljima, Andrei i Scottu Swiftu, te bratu Austinu, ističući njihovu žrtvu i podršku, uključujući preseljenje iz Pennsylvanije u Nashville kako bi ona mogla slijediti svoje snove.

Foto: Mario Anzuoni

Kuća slavnih tekstopisaca u Nashvilleu, osnovana 1970. godine, do sada je u svoje redove primila 254 tekstopisca. Kriteriji za ulazak su strogi, a nominirani u kategoriji tekstopisca i izvođača moraju imati svoj prvi veliki hit star najmanje dvadeset godina te biti značajno povezani s glazbenom scenom Nashvillea. Swift je nominirana zahvaljujući neizbrisivom tragu koji su ostavile njezine rane country pjesme poput "White Horse" i "Mean".

Za razmatranje za ulazak u globalnu Kuću slavnih tekstopisaca, Swift je predala pet svojih pjesama koje demonstriraju širinu njezinog talenta: "All Too Well (10 Minute Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" i "The Last Great American Dynasty". Ulazak u obje prestižne institucije u istoj godini dodatno učvršćuje njezin status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih autorica svoje generacije.

*uz korištenje AI-ja



