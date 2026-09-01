Pas Taylor Swift i Travisa Kelcea postao maneken za slavni brend

Travis Kelce (36) zvijezda je nove kampanje američkog modnog brenda Tommy Hilfiger, a društvo mu u njoj pravi i njegov pas, samojed. Zvijezda Kansas City Chiefsa pozira na kauču dok mu pas opušteno odmara na nozi u kampanji naziva 'Only In New York'.

Glasine da su Kelce i njegova supruga Taylor Swift postali vlasnici psa počele su kružiti nakon što su procurile fotografije s njihova vjenčanja 3. srpnja u Madison Square Gardenu, a na jednoj se vidio i bijeli pas. Ubrzo nakon toga Kelce je viđen kako sa psom izlazi iz zrakoplova po slijetanju na Floridu. Par još uvijek nije otkrio ništa o ljubimcu, pa nije poznato kako se pas zove. Kelce je za Tommy Hilfigera pozirao na nekoliko kultnih lokacija u New Yorku, a iza kulisa mu se pridružila i najbolja prijateljica njegove supruge, Gigi Hadid, Carmelo Anthony, Jisoo te drugi ambasadori brenda Hilfiger.

Kelce je u ožujku proglašen novim zaštitnim licem brenda Tommy Hilfiger, a suradnja će trajati tijekom njegove nogometne sezone 2026./2027. Brend je najavio i da će Kelce idućeg proljeća dizajnirati vlastitu capsule kolekciju koja će ponovno osmisliti Tommyjeve klasike. Kampanju je brend snimao i u kultnom hotelu Plaza u New Yorku gdje je Hilfiger živio više od desetljeća.

- Oduvijek sam volio dijeliti mjesta koja su me nadahnula, a Plaza je svakako jedno od njih. Ono što mi je bilo zabavno u ovoj kampanji jest gledati Travisa kako cijelo iskustvo pretvara u nešto svoje. On zrači nevjerojatnim samopouzdanjem, toplinom i karizmom, a gledati ga kako doživljava New York iz vlastite perspektive unijelo je novu energiju u ovu priču - kazao je Hilfiger u priopćenju. Navodno će Kelce nositi i Hilfigerovu reviju 10. rujna u istom hotelu, u sklopu njujorškog Tjedna mode.