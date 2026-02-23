Obavijesti

Novost u Večeri za 5: Od sada natjecatelji ocjenjuju i atmosferu kod domaćina

Novost u Večeri za 5: Od sada natjecatelji ocjenjuju i atmosferu kod domaćina
Natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako najveći broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova

Najdugovječniji hrvatski kulinarsko-zabavni show ‘Večera za 5’ vraća se s novom sezonom koja pojačava emocije i podiže uloge! Gledatelji se od danas ponovno vraćaju druženju i putovanju kroz okuse Hrvatske, ovog puta u izdanju koje je svježije, modernije i napetije nego ikad. 

Koncept ostaje jasan i svima dobro poznat: pet osoba koje se međusobno ne poznaju okuplja se tijekom tjedna, a svaki dan drugi domaćin preuzima ulogu. Uz nezaobilazno ocjenjivanje hrane, podižu se ulozi: gosti, uz komentare, posebno ocjenjuju atmosferu na večeri. 

Naime, natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin.

Ova novost dodatno će podgrijati natjecanje i natjecateljima ozbiljno 'zapapriti' put do glavne nagrade. Upravo će taj element iz epizode u epizodu otvarati prostor obratima o kojima će se pričati već sljedećeg jutra, od dinamike za stolom, nepredvidivih situacija, spontanog humora, ali i emocija koje u trenu mogu promijeniti tijek igre kad se u nekoliko sati pokušava osvojiti društvo potpunih stranaca.

Prvi tjedan nove sezone 'Večere za 5' gledatelje vodi u Zagreb i okolicu, gdje će se pet novih kandidata boriti za titulu najboljeg kuhara, ali i domaćina, te glavnu nagradu od 1 000 eura! Ovaj tjedan to su Mahir Kapetanović, Nataša Manjarić, Petar Hranuelli, Lukrecia Pernar i Marko Cvitanović.

Pet domaćina otvorit će vrata svojih domova, pokazati što znaju u kuhinji, ali i koliko znaju začiniti atmosferu, koja je u novoj sezoni 'Večere za 5' jednako važna kao i samo kuhanje. Prvi kuha glazbenik Mahir Kapetanović, koji ne skriva kako se nada pobjedi i kaže kako bi novac od nagrade uložio u snimanje spota svog benda Mahkey.

