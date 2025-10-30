Na fotografiji koji je objavila na svom Instagram profilu Martina se nalazi u društvo kandidata showa, a emotivan je opis dodatno naglasio njihovu povezanost. Martina je otkrila koliko joj znači biti dio tima
Nutricionistica Martina se dirljivom objavom oprostila od kandidata 'Života na vagi'
Poznata nutricionistica Martina Linarić iz 'Života na vagi' novom je objavom na Instagramu dirnula pratitelje, podijelivši fotografiju s kandidatima
Na fotografiji se Martina nalazi u društvo kandidata showa, a emotivan je opis dodatno naglasio njihovu povezanost. Martina je otkrila koliko joj znači biti dio tima.
- Zaista mi je neizmjerno drago biti dio ovog tima i ove priče. Priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi - ne samo izvana, nego i iznutra. Proces gubitka suvišnih kilograma nije samo fizički put to je duboka promjena koja zahvaća svaku razinu našeg bića: mentalnu, fizičku i duhovnu. U tom procesu ne učimo samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način - napisala je nutricionistica.
Podsjetimo, ovo je zadji tjedan 'Života na vagi', a veliko finale bit će u petak, od 20:15 na RTL televiziji.
