Nutricionistica Martina se dirljivom objavom oprostila od kandidata 'Života na vagi'

Poznata nutricionistica Martina Linarić iz 'Života na vagi' novom je objavom na Instagramu dirnula pratitelje, podijelivši fotografiju s kandidatima

Na fotografiji se Martina nalazi u društvo kandidata showa, a emotivan je opis dodatno naglasio njihovu povezanost. Martina je otkrila koliko joj znači biti dio tima.

- Zaista mi je neizmjerno drago biti dio ovog tima i ove priče. Priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi - ne samo izvana, nego i iznutra. Proces gubitka suvišnih kilograma nije samo fizički put to je duboka promjena koja zahvaća svaku razinu našeg bića: mentalnu, fizičku i duhovnu. U tom procesu ne učimo samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način - napisala je nutricionistica.

Podsjetimo, ovo je zadji tjedan 'Života na vagi', a veliko finale bit će u petak, od 20:15 na RTL televiziji.