Dominik je otkrio neočekivani plan u 'Životu na vagi': 'Ja bih rekao da je to sto posto sigurno'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Dok su neki natjecatelji obnavljali saveze, Dominik je isplanirao svoje poteze i otvoreno govorio o strategiji koja mu osigurava veliku prednost

Dolaskom bivših sudionika u show atmosfera se potpuno promijenila. Pojavili su se stari savezi, ali i prilike za strateške igre i eliminacije. Jedan od natjecatelja, Dominik, otvoreno je govorio o svojim planovima te je otkrio kako je iskoristio napetosti među suparnicima. 

Foto: RTL

- Zvonu smo izbacili jer su se ovi posvađali u timu. Znao sam da ako on ispadne, put do finala je siguran, čak i meni do pobjede.On nije želio ništa prepustiti slučaju pa je planirao i eliminaciju drugih jakih natjecatelja kako bi smanjio rizik - započeo je Dominik. 

Kako bi smanjio rizik i dodatno osigurao pobjedu, Dominik je pažljivo planirao i eliminacije drugih jakih igrača.

- Ja bih rekao da je to sto posto sigurno - naglasio je Dominik. 

Svoj pristup natjecanju objasnio je i kroz usporedbu s ekonomijom.

- Nekada je dovoljno dati malo, a dobiti puno. To je ono što je ekonomija - zaključio je Dominik. 

Podsjetimo, Dominik je u show ušao s prilično jasnim ciljem - skinuti višak kilograma, pronaći novu energiju i vratiti se stvarima koje voli.

- Došao sam do točke kada mi je bilo jako teško samom skinuti sve te kilograme. Isto tako, nedostaje mi adrenalina. Volim avanture, natjecanja, bilo što gdje se jako luči adrenalin. Padaju mi na pamet zipline, paintball, bilo što s loptom: nogomet, košarka, rukomet... - pojasnio je Dominik ranije za RTL.  

Foto: RTL

