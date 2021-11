Variety je objavio članak o Endorphin Filmu, a onda paralelno i o nama i zašto smo mi njima zanimljivi. Jednostavno je Variety najavio jedan hrvatski film koji rade mlade 'sales agentice'. Oni su nova agencija i u tom smislu je išao tekst. Jako nam je drago da smo izašli u časopisu kojeg svi pratimo i bitan nam je. Baš smo ponosni zbog toga - ispričala je Nina Violić u razgovoru za Jutarnji list.

Redateljski prvijenac 'Baci se na pod' našao je mjesto u uglednom časopisu Variety. Osim režije, Nina potpisuje i scenarij i glumu u filmu. Uz Ninu Violić, glumi Goran Bogdan, Lee Delong i najmlađi član postave Bruno Frketić Bajić.

- Bruno je jedan predivni dječak koji igra sina i to mu je prva uloga na filmu i koji će sigurno biti zvijezda nakon toga jer je izuzetan i nadam se da će se svi zaljubiti u njega. Lee Delong je američko-francuska glumica koja nam je jedno vrijeme bila 'coach' prije desetak, petnaest godina i ulogu tetke iz Amerike sam napisala baš za nju. Ja sam majka, Goran Bogdan je otac. Gogo i ja smo već puno radili zajedno i bio je logičan izbor i za njega sam ulogu napisala. Sam film prati pola sata pred razvod obitelji kroz tri perspektive - kratko je opisala redateljica.

Nina je tijekom srpnja bila u Dubrovniku, gdje je glumila Gertrudu u predstavi "Hamlet". Sve izvedbe "Hamleta" u režiji Paola Magellija (74) na Dubrovačkim ljetnim igrama su bile rasprodane ove godine .

- Pa, meni je ljeto more, gdje nema nikoga. Ja se kupam gola, plivam, ronim. I to mi je ljeto - izjavila je za IN Magazin.

Rekla je kako je oduvijek nudistica i da joj je to normalno, ali joj je nekad teško pronaći mjesto za to.

- Za to trebaš imati svoja tajna mjesta, na našoj obali i otocima ona još uvijek postoje i nadam se da neće nikad nestati - priznala je.