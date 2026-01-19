O glumi, glazbi i obitelji! Maestralna Jasna Bilušić oduševljava u ulozi Feride

Zora razgovara iskreno s Katom, govori joj o svojim snovima i njihovom odnosu. Iskrena je i Kata, a emotivni razgovor Zoru rasplače. Čavka i Marko razgovaraju o Terezinom odlasku, Čavka se boji da će je Vice odvesti u Čile. Nakon što Čavka ode kući, Marko ostaje sam s Karmelom u kavani. Dotad, pod okriljem mraka, Rajka nastavlja svoju potragu. Ferida pazi na Rajku i glavna joj je saveznica u potrazi za istinom.

U ulozi Feride u 'Divljim pčelama' oduševljava Jasna Bilušić. Jedna od najvećih naših umjetnica svojoj ulozi prišla je studiozno te je iznimno raduje što gledatelji primjećuju Feridu. "Po svojoj dramaturškoj funkciji ona nije pokretač niti glavni akter u zapletima, no kao sluškinja u kući protagonista stalno je prisutna i budno prati sve što se događa u kući Vukas, u obitelji Vukas, a i u samome Vrilu.

Foto: Tom Dubravec

Temelji njezinog lika počivaju na skromnim podacima o njezinom porijeklu i biografiji, no njezin karakter gradim postepeno kako se i ona polako otkriva kroz samu seriju, kroz situacije gdje je i ne htijući ponekad svjedok, a ponekad i sudionik. Naravno, kao glumica proširujem nijanse njezinoga lika i kroz interakciju s ostalim likovima u seriji, koristeći pri tome puno mašte i intuicije. Ono što je već prepoznatljivo je njena urođena potreba da štiti one koje pravda zaobiđe, što ju povremeno dovodi u nevolje, ali ju ne obeshrabruje da uvijek i usprkos svemu ostane na strani istine, pa makar i na vlastitu štetu", otkriva Bilušić.

U gradnji lika oslanja se, kaže, i na svoju znatiželju i maštu. "Kad mi je karakter kojega tumačim zanimljiv, zagonetan, kad više skriva no otkriva ili kad su mu postupci iznenađujući, teško je othrvati se vlastitoj mašti i ne razmišljati o liku koji tumačiš možda i detaljnije no što to sam glumački zadatak zahtijeva. To uvijek otvara neke nove prostore i mogućnosti za igranje.

Ali, nažalost, nisu sve uloge takve, a kada se dogodi takva koja jednostavno nema ili ne nudi prostora za kreaciju, glumačka mašta može postati frustrirajuća. Zato mi je pri prihvaćanju nove uloge uvijek važno procijeniti važnost samoga lika u kontekstu ostalih, njegov udio i odgovornost u pokretanju radnje, te koliki prostor mi se kao glumici otvara i koliko ga mogu proširiti, a da time ne narušim dramaturšku strukturu i ravnotežu", priča glumica.

Foto: Tom Dubravec

Veseli je bogata glumačka postava serije, koja obiluje velikim, legendarnim imenima glumačke scene, kao i onima čije vrijeme tek dolazi. U poslu, kaže, nema strogih generacijskih granica. "Predanost glumačkome pozivu poravna razlike u godinama, jer etika posla je za sve jednaka. Učenje je uvijek dvosmjerno, barem bi trebalo biti; i mislim da tako i jest kod pametnih, skromnih, posvećenih i iskrenih ljudi, štogod radili i čime god se bavili. Samo budala vjeruje da sve zna i da je baš sve bilo bolje kad je on bio mlad. Želim vjerovati da netko uči od mene kao što sam i ja učila i dan-danas učim od svojih kolega, kako starijih tako i mlađih", jasna je Bilušić.

Feridu je, kaže, izgradila od kombinacije puno žena koje je u životu upoznala ili ih poznaje. "Jedna je radišna, druga je hrabra, treća je ponosna, četvrta je skromna, peta je mudra, šesta je strpljiva, sedma je puna ljubavi, osma sjaji u vjeri, deveta je dobra k'o kruh, deseta je pravdoljubiva... Kroz Feridu se prisjećam svih njih i kroz svaku njihovu rečenicu koju stavljam Feridi u usta šaljem im tihi pozdrav i zahvalu".

Uz angažman na seriji 'Divlje pčele', Bilušić je iznimno zaposlena i u kazalištu koje joj je, kaže, kao i dobrom dijelu kolega - baza i dom. "Sezona je uvijek interesantna, igraju se i stare i nove predstave, a ako me dopadne da sam u novoj podjeli, sljedećih par mjeseci se proba novi komad, pa premijera, i – eto - sezona proleti u tren! Skoro tri mjeseca imali smo probe za novu predstavu, ambijentalnu inscenaciju romana Jane Austin, 'Ponos i predrasude'.

Pod sigurnom rukom iznimno talentirane mlade redateljice Marine Pejnović nedavno smo odigrali premijeru i nekoliko repriznih izvedbi u prekrasnom ambijentu gornjogradske palače Dverce. Nadam se da će Grad Zagreb imati sluha i dodijeliti nam barem par termina mjesečno do kraja kazališne sezone, a daj Bože i u sljedećoj, kako bismo omogućili brojnoj zainteresiranoj publici da pogleda našu novu predstavu koju nažalost ne možemo igrati u našoj zgradi na Kaptolu jer je u građevinskoj obnovi koja je negdje zapela i nikako da se uselimo natrag. No, doći će i taj dan, za koji priželjkujem da bude što je moguće prije", priča Bilušić.

Foto: Tom Dubravec

Budući da je proteklih mjeseci iznimno zaposlena, Jasna priznaje da joj je obiteljski život sveden na par sati dnevno, od kojih dio otpada i na pripreme za idući radni dan. Suprug Aleksandar Cvjetković proslavljeni je glumac te već dugo funkcioniraju međusobno se podržavajući, s potpunim razumijevanjem za posao koji rade. "Maksimalno pomažemo jedno drugome, jedno od drugoga preuzimamo kućanske poslove, obiteljske obaveze i sve tekuće zaskočice kako i kada tko stigne i može. Jedino što uvijek nedostaje je naše vrijeme za razgovore, kada nas dvoje krenemo filozofirati, to može trajati danima", iskrena je Jasna.

Veliki dio svog profesionalnog života posvetila je i glazbi, a iz nekih svojih razloga je prije godinu dana, kaže, odlučila 'zatvoriti butigu'. "Imala sam ogromnu sreću učiti život kroz glazbeno odrastanje u okrilju B.P. Cluba i u društvu legendarnog Boška Petrovića, mog mentora i jazz oca. Uz onaj glumački, skoro četrdeset godina glazbeničkog života je iza mene: nastupala sam u bezbrojnim jazz klubovima po Europi, regiji, u Hrvatskoj, u Zagrebu, u društvu fantastičnih glazbenika i divnih luđaka u najboljem smislu te riječi. Iz nekih svojih razloga prije godinu dana odlučila sam ''zatvoriti butigu''. Idemo dalje. Još toliko prekrasnih i meni nepoznatih stvari treba upoznati, probati, naučiti. Svijet se nepovratno mijenja, a ja sam odlučila ne kukati za vremenima koja su nepovratno prošla, već posegnuti za drugim ljepotama koje nas okružuju. A ima ih previše za jedan ljudski život. Kako bi rekao Frankie Boy, 'The Best Is Yet To Come'", zaključila je ova velika umjetnica.

Foto: Tom Dubravec