O njihovoj ljubavi snimili su i seriju: Pamela i Tommy vjenčali su se nakon tek četiri dana veze

Bila je to ljubav na prvi pogled. U vezi smo bili samo četiri dana prije nego što smo se vjenčali - rekla je Pamela Anderson o svom bivšem suprugu u intervjuu za People 2015. godine. Bubnjar benda Motley Crue, Tommy Lee, i Pamela Anderson vjenčali su se 19. veljače 1995. godine u meksičkom Cancunu.

Istoga trena svi su svjetski mediji počeli brujati o njihovoj ljubavi i "nepromišljenom porezu" zbog brzinskoga braka, a vjenčali su se čim je Pamela toga dana stala snimati epizodu "Spasilačke službe". Anderson je u tom trenutku bila jedna od najpopularnijih žena svijeta, seks-bomba koju su svi obožavali, a Lee je bio na glasu kao "zločesti dečko" glazbe. Tommy je Pamelu u Cancunu iznenadio, a tek kasnije je otkriveno da je zapravo bio ljubomoran te se bojao da će mu netko oteti djevojku.

Foto: Stephen Trupp/PRESS ASSOCIATION

- Prva stvar koju mi je rekao na spoju bila je: "Želim se vjenčati s tobom". Odgovorila sam mu da mi nitko nikada to nije rekao u prvoj rečenici na prvome spoju - rekla je Anderson u intervjuu s Larryjem Kingom 2002. godine. Zaprosio ju je samo par dana kasnije.

- Te sam večeri u diskoteci zvanoj La Boom stavio prsten na njezinu ruku i zaprosio ju. Rekla je da će se udati za mene, zagrlila me te mi je gurnula jezik niz grlo - istaknuo je Lee u autobiografiji objavljenoj 2001. Vjenčali su se samo dan nakon, a Pamela je umjesto vjenčanice nosila bikini. Sudbonosno "da" izrekli su si na plaži te su kasnije tetovirali imena na prstenjacima.

- Htjeli smo imati djecu i željeli smo biti zauvijek zajedno - rekla je Pamela za časopis People 2023. godine prisjećajući se zavjeta.

Sina Bransona Thomasa Leeja dobili su u lipnju 1996. godine, a godinu kasnije Pamela je rodila njihovog drugog sina Dylana Jaggera Leeja. Samo nekoliko mjeseci nakon što im se rodilo drugo dijete, Pamela je zatražila razvod.

Foto: Randy Bauer/PRESS ASSOCIATION

- Svađali smo se po čitave dane. Pokušavali smo nastaviti svoje karijere, brinuti se o djeci i uspjeti kao par, no sve je propalo - ispričao je Lee u intervjuu za Rolling Stone. Mediji su ih opsjedali čitavo vrijeme, a nisu mogli izaći iz vlastite kuće, bez da ih paparazzi ne opkole. O njihovoj ljubavi i danas se pišu brojne priče, a 2022. godine je izašla serija "Pam & Tommy" temeljena na njihovom braku.

Pamela je kasnije često govorila kako je Tommy ljubav njezina života te će zauvijek žaliti što nisu uspjeli kao par. Najveći udarac za njihovu vezu bila je krađa privatne seks-snimke iz njihova doma. Snimku im je iz kuće ukrao bivši zaposlenik koji ju je prodao medijima. U dokumentarnim filmovima su pričali koliko im je težak bio taj period, a na sudu su zbog te situacije bili mjesecima.

- Bila sam sedam mjeseci trudna s Dylanom i sav taj stres oko snimke seksa mi je bio previše. Odvjetnici su nam savjetovali da snimku pustimo u javnost, no sve je to bilo krivo. Bila sam umorna od medija, javnosti, svega - rekla je Pamela u jednom intervjuu. Par je brzo nakon toga prekinuo, a svojoj ljubavi su ponovno 2008. godine pokušali dati šansu, no i to je bilo kratkog vijeka.

Pamela Anderson ne skriva kako Tommyja smatra ljubavi svoga života.