O ovim reklamama sa Super Bowla pričaju svi! Pogledajte ih

Dok su se na terenu Levi's stadiona u Santa Clari za titulu prvaka borili Seattle Seahawks i New England Patriots, prava bitka za pažnju gledatelja odvijala se tijekom reklamnih blokova. Super Bowl LX, koji je završio pobjedom Seahawksa 29:13, ponovno je potvrdio da su reklame postale jednako važan dio spektakla kao i sama utakmica. S cijenama koje su za samo 30 sekundi emitiranja dosezale i do deset milijuna dolara, brendovi nisu ništa prepustili slučaju, angažirajući najveće zvijezde i redatelje u nadi da će baš njihov uradak postati tema razgovora idućeg dana.

Većina igrala na nostalgiju

Apsolutni pobjednik večeri, prema ocjenama mnogih, bio je Dunkin' sa svojom reklamom "Good Will Dunkin'". Ben Affleck i Matt Damon ponovno su udružili snage, ovaj put uz pomoć legendarnog Toma Bradyja, kako bi parodirali svoj kultni film Dobri Will Hunting. Reklama, stilizirana kao sitcom iz devedesetih i prepuna gostujućih zvijezda poput Jennifer Aniston i Jasona Alexandera, pogodila je savršenu notu humora i nostalgije, postavši instant-klasik.

Jednako domišljat bio je i Pepsi, koji je u režiji Taike Waititija "ukrao" legendarnog polarnog medvjeda svog najvećeg konkurenta, Coca-Cole. U reklami medvjed doživljava krizu identiteta nakon što na slijepom testu shvati da mu je Pepsi ukusniji.

Na kartu nostalgije uspješno je zaigrao i Xfinity, okupivši originalnu postavu Jurskog parka. Jeff Goldblum, Laura Dern i Sam Neill pokazali su kako bi kultni film izgledao da je park od samog početka imao stabilnu internetsku vezu, što je izazvalo oduševljenje obožavatelja.

Super Bowl je i ove godine bio preplavljen slavnim licima, no nisu svi uspjeli ostaviti jednak dojam. Među onima koji su se istaknuli bila je Kendall Jenner za kladionicu Fanatics Sportsbook. U urnebesnoj reklami, Jenner se našalila na vlastiti račun i takozvanu "Kardashian kletvu" koja navodno pogađa NBA igrače s kojima je u vezi, sugerirajući da se zapravo cijelo vrijeme kladila na njihove neuspjehe.

Odličan posao odradila je i Melissa McCarthy za e.l.f. Cosmetics, navode kritičari. Njena reklama, koncipirana kao parodija na telenovele, bila je kaotična, smiješna i savršeno je istaknula proizvod, a sve je bilo povezano i s nastupom Bad Bunnyja u poluvremenu.

S druge strane, reklama za Ritz krekere pokazala je da ni zvjezdana postava (Jon Hamm, Scarlett Johansson, Bowen Yang) nije jamstvo uspjeha. Unatoč velikim imenima, strani mediji navode kako je njihova priča bila nejasna i nimalo duhovita.

Gdje ima pobjednika, mora biti i gubitnika, a ove godine bilo je nekoliko reklama koje jednostavno nisu ispunile očekivanja. Bud Light, unatoč angažmanu Peytona Manninga i Post Malonea, predstavio je priču o odbjegloj bačvi piva koja je djelovala već viđeno i nedovoljno smiješno. Bio je to primjer reklame koja je igrala na sigurno, ali u žestokoj konkurenciji nije uspjela ostaviti nikakav trag.