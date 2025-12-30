Obavijesti

NAKON DIJAGNOZE ALS-A

O teško bolesnoj zvijezdi 'Uvoda u Anatomiju' Ericu Daneu brine bivša supruga

O teško bolesnoj zvijezdi 'Uvoda u Anatomiju' Ericu Daneu brine bivša supruga
Rebecca Gayheart progovorila je o borbi s osiguravateljima kako bi osigurala 24-satnu njegu za bivšeg supruga Erica Danea

Glumica Rebecca Gayheart, bivša supruga glumca Erica Danea, otvoreno je progovorila o borbi s osiguravajućim kućama kako bi mu osigurala neprekidnu kućnu njegu dok se suočava s teškom dijagnozom amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

U osobnom eseju objavljenom za The Cut, 54-godišnja Gayheart opisala je svoje iskustvo njegovateljice i istaknula da Dane trenutačno ima medicinske sestre dostupne 24 sata dnevno. Iako su se rastavili 2018. godine, glumica je preuzela ključnu ulogu u organizaciji njegove zdravstvene skrbi, piše People.

Eric Dane (54) javno je u travnju otkrio da mu je dijagnosticiran ALS, progresivna neurodegenerativna bolest poznata i kao Lou Gehrigova bolest, koja postupno dovodi do gubitka kontrole nad mišićima. Bolest zahvaća motoričke neurone u mozgu i leđnoj moždini te s vremenom onemogućuje samostalno kretanje, govor, hranjenje i disanje. Iako postoje terapije koje mogu usporiti napredovanje bolesti, lijek trenutačno ne postoji.

Gayheart je priznala da je snalaženje u zdravstvenom sustavu samo po sebi iscrpljujuće.

"Zdravstveno osiguranje će vas odbiti, zatim se morate žaliti i ponovno podnositi zahtjeve", napisala je, dodajući da joj je u jednom trenutku djelatnica osiguranja izravno rekla kako će svaki novi zahtjev ponovno biti odbijen.

"Tada sam odlučila da neću odustati. To je postala moja misija", navela je.

Nakon dvije žalbe, Gayheart je uspjela osigurati odobrenje za kućnu njegu. Ipak, dio smjena ostaje nepokriven, pa ih, kada je potrebno, sama preuzima. Njega je raspoređena u ukupno 21 smjenu, a glumica ističe da balansiranje između skrbi za bivšeg supruga i obiteljskih obveza nije jednostavno.

Podsjetimo, Rebecca Gayheart i Eric Dane zajedno imaju dvije kćeri, Billie (15) i Georgiju (13). Glumica priznaje da je u pojedinim trenucima morala potražiti pomoć Daneovih prijatelja kako bi pokrila smjene koje sama nije mogla odraditi.

"Bila sam iznenađena koliko su neki ljudi odmah reagirali i bez oklijevanja pomogli", istaknula je.

