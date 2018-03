Obitelj bila važnija od karijere, politika bitnija od prijateljstva

U Bosni su me prije rata pozdravljali s: ‘Đe si, care?!’. Kad sam u ratu snimao na Palama, nazvao me čovjek iz Sarajeva. Pitao je: ‘Jesi ti, Valtere’. Ja kažem: ‘Jesam’, a on: ‘Što ćeš tamo, pederu?!’, razgovor je to koji je do smrti mučio Batu Živojinovića.

Foto: Promo LJUBAV DUGA 60 GODINA Suprugu Lulu zavolio je kao klinku. Uz njega je bila do kraja i zbog nje nikad nije pogledao drugu

Sedam mjeseci je zvijezda jugoslavenskoga glumišta na Palama snimao komediju, dok je redatelj Hajrudin Krvavac, itekako zaslužan za Batinu zavidnu karijeru, bio u gradu. Živojinović je gledao topove uperene na Sarajevo i snimao komediju. Poslije je rekao da je to trauma koju će nositi do kraja života.

Foto: Promo REMEK-DJELO ‘Vlak bez voznog reda’ Veljka Bulajića bio je nominiran za Zlatnu palmu u Cannesu i dobio Zlatnu arenu u Puli

- Dole su bili mnogi moji prijatelji. Čuo sam se s njima. Šiba (Krvavac, op.a.) povremeno je izlazio iz Sarajeva, pa smo se i viđali. Bio je šećeraš i jedva je preživljavao u normalnim uvjetima. Molio sam ga da izađe, nudio da mu organiziram dolazak. Htio sam da ga smjestiti u svoju kuću u Šumadiji, u onu u kojoj sam ga oženio. Odbio je, želio je ostati sa svojim narodom. To sam razumio - rekao je Živojinović.

Foto: Instagram MEZIMICE Obitelj mu je bila važnija od karijere. Sa suprugom Lulom imao je sina Miljka i kćer Jelenu koji su mu podarili šestero unučadi

Nikad više nije otišao u grad koji je kao Valter branio jer ga Sarajlije nisu zvali. Umro je u Beogradu 2016., a iza sebe je ostavio više od 250 filmova i TV serija. Na Klasik TV-u gledamo ga u filmu 'Dobra kob' 17. ožujka. Prvu značajniju filmsku ulogu ostvario je 1959. u 'Vlaku bez voznog reda' Veljka Bulajića. Upravo je Bulajić snažno obilježio Živojinovićevu karijeru. Bata ga je cijenio toliko da je nazvao sina prema Veljkovu ocu - Miljko.

Foto: Promo HOLLYWOOD KOD NAS U ‘Sutjesci’ je snimao s Borisom Dvornikom i Richardom Burtonom koji je u spektaklu glumio Tita

Drugi redatelj koji je Živojinoviću priskrbio status zvijezde u Kini bio je upravo Hajrudin Krvavac. Među ostalim filmovima režirao je 'Valter brani Sarajevo', film koji je u Kini bio najgledaniji inozemni film, a Bata - ikona. Zbog Bulajićeve 'Kozare', 'Bitke na Neretvi' te 'Sutjeske' Stipe Delića bio je nacionalna zvijezda. Status 'velikana partizanskoga glumca' Živojinoviću je donijelo i vrlo blisko prijateljstvo s Josipom Brozom.

Foto: Promo Kao Valter se proslavio u svijetu

- Tito je bio karizmatik, šarmantan, prirodan, normalan čovjek. Jako sam ga poštovao, nosio sam mu lijes kada je umro - rekao je glumac. Volio je prepričavati kako je Titu krao upaljače i cigare, a Boris Dvornik viski.

Foto: Promo S Borisom Dvornikom na filmu je ‘pobio više Nijemaca nego partizani u II. svjetskom ratu’

- Držao je skupe cigare na stolu, a ja bih punio džepove čim bi se okrenuo. Jednom je pozvao u goste Borisa Dvornika, koji je bio beskrajno šarmantan čovek. Dok je Boris čekao, pronašao je viski i napio se. Tito mu je rekao: ‘I ti si lopov kao onaj tvoj Bata Živojinović’ - prepričavao je Bata godinama. Boris Dvornik i Bata Živojinović zajedno su 'pobili više Nijemaca na filmu od svih partizana u II. svjetskom ratu', a prijateljstvo koje ih je vezivalo izvan seta bilo je simbol tadašnjeg bratstva i jedinstva.

Foto: Instagram Scena iz filma ‘Idemo dalje’

Nedugo nakon početka rata u Hrvatskoj 1991. Dvornik i Živojinović su se odrekli jedan drugoga nizom otvorenih pisama, pri čemu su se obojica zaklinjala da više nikad neće razgovarati.Dvornika je naljutio Batin politički angažman, splitski glumac zamjerio mu je puno, a najviše riječi: 'Ugledajmo se na Ameriku. Ona nikad ne ratuje na svom terenu i mi ćemo ratovati u Hrvatskoj i Sloveniji'.

Foto: Promo Glumio je i u filmu ‘Derviš i smrt’

- Bato, tako si rekao, a šta ti to znači? Da tvoj Miljko puca na moga Dina ili obrnuto?” - stajalo je u jednom otvorenom pismu Dvornika Živojinoviću.

Foto: Promo U ‘Rekvijemu za teškaša’ igrao je Harolda ‘Brdo’ Maklintoka

Bata mu je odgovorio da nikad nije rekao kako će Srbi ratovati u Hrvatskoj i Sloveniji. Dva bivša prijatelja pomirila su se kad je Živojinović krajem 2006. godine preživio srčani udar, pa se s Dvornikom pomirio videolinkom između Splita i Beograda. Živojinović nije došao Borisu ni na pogreb.

Foto: Instagram ‘Kozara’ mu je bio prvi ratni spektakl snimljen 1962.

- Nisam došao jer su u to vrijeme Srbima bušili gume u Hrvatskoj - rekao je Bata i naljutio Dvornikovu obitelj.

- Nije se on bojao da će mu izbušiti gum nego da će izbušiti njega - rekao je tada Dean Dvornik.

Foto: Promo U ‘Uzavrelom gradu’, filmu o transformaciji poratnog društva

Živojinović je često isticao kako su mu ljubav i obitelj važniji od karijere! Julijanu Dušanović Lulu upoznao je 1958. Bila je, pričao je, klinka, a on samo sedam godina stariji. Bata ju je zavolio i pozvao da dođe u Skopje, kod njegove sestre Nade, a Lula je 'dotrčala' već drugi dan.

- Proveli smo tamo nekoliko dana, a onda je stigao telegram u kazalište. Poslao ga je Lulin otac. U njemu je pisalo ‘Vaš glumac Velimir - Bata Živojinović je na drzak i prevarantski način odveo moju maloljetnu kćer. Ako je u roku od 24 sata ne vrati, poslat ću vam policiju’ - prisjećao se Živojinović.

Foto: Promo Milena Dravić nebrojeno je puta glumila s Batom

Samo koji mjesec poslije, kad je Lula upisala fakultet, a Bata otišao u vojsku, dogovorili su vjenčanje. U skladnom braku proveli su 60 godina. Imali su sina Miljka i kći Jelenu te šestero unučadi koje je Bata obožavao.

- To što jesam dugujem njoj! Ona me je održala. I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu - rekao je Bata.