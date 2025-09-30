Obavijesti

NETFLIXOV HIT

Obitelj Bridgerton se vraća! Evo što vas očekuje u 4. sezoni

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
1
Foto: Netflix/promo

Na oduševljenje obožavatelja iduće godine dolazi nova sezona omiljene serije u kojoj će se uz već dobro poznate likove pojaviti i neki novi

Tvorci velike Netflixove uspješnice, 'Bridgertona', potvrdili su da se serija iduće godine vraća na male ekrane, a već je i u produkciji. Ova je serija debitirala još 2020. godine te od tada postala jedan od kulturnih fenomena koji je oborio rekorde gledanosti. Prema podacima 'The Hollywood Reportera', prvi je dio treće sezone samo u SAD-u prikupio više od 2.76 milijardi dolara, a druga je sezona 2022. proglašena najgledanijom serijom na engleskom jeziku na Netflixu. Seriju koju je stvorio Chris Van Dusen, producirala Shonda Rhimes, a čija je glavna showrunnerica bila Jess Brownell, poznata po serijama Inventing Anna i Scandal, Netflix je još 2021. godine zbog iznimnog uspjeha obnovio za treću i četvrtu sezonu, a u lipnju ove godine i za petu te šestu.

Službena potvrda da se serija vraća stigla je jučer, a na Instagram profilu serije osvanuo je i plakat koji prikazuje protagonisticu nove sezone okrenutu leđima i sa srebrnom maskom u ruci. Objava uz sliku napisana je u prigodnom stilu Lady Whistledown: 'Jedna je stvar sigurna, dragi čitatelji, maskenbal je događaj kao nijedan drugi. Pripremite se, jer se svašta može dogoditi.' Ovom objavom najavljena je i radnja iduće sezone serije koja se zasniva na popularnim romanima američke spisateljice Julie Quinn.

Budući da se svaka sezona Bridgertona bavi ljubavnom pričom jednog ili jedne od naslovne braće, ni ova nije iznimka. Sada će u fokusu biti Benedict Bridgerton i sluškinja Sophie, koji će zajedno doživjeti mnoge avanture. Benedict, koji živi boemskim životom, ne želi se skrasiti, no to se mijenja kada na maskenbalu koji je priredila njegova majka upozna zagonetnu damu, koja nije nitko drugi nego li Sophie.

Na veliku sreću obožavatelja serije, većina glumačke postave ostaje ista pa se tako vraćaju Claudia Jesse kao Eloise, Hannah Dodd kao Francesca, Luke Newton kao Colin, kao i Simone Ashley te Jonathan Bailey u ulozi popularnog para Kate i Anthony Bridgerton.

Uz Lukea Thompsona kao Benedicta, naslovnu ulogu Sophie utjelovit će Yerin Ha. Iako se u romanu glavna junakinja preziva Beckett, njeno je prezime u seriji promijenjeno u Baek kako bi više odgovaralo njenom korejskom podrijetlu. Uz Ha, neka nova imena koja će se pojaviti u ulogama Sophine obitelji su Isabella Wei, Michelle Mao te Katie Leung.

Simone Ashley and Jonathan Bailey Los Angeles.CA.USA. Simone Ashley and Jonathan Bailey in a scene in the (C) Netflix ro
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Iako službeni trailer za seriju još nije objavljen, Netflix je već ranije ove godine objavio neke isječke scena nove sezone. Tako su vjerni obožavatelji utažili svoju radoznalost vidjevši isječak prvog susreta Sophie i Benedicta,  prijateljstva Penelope i Eloise te susret Sophinih polusestara s Benedictovim sestrama Hyacinth i Eloise.

