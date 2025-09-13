Obavijesti

Show

Komentari 8
POSVETA NAJVEĆOJ LJUBAVI

Ed Sheeran objavio spot sniman u Dalmaciji: Glavna zvijezda je glumica iz 'Bridgertona'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Ed Sheeran objavio spot sniman u Dalmaciji: Glavna zvijezda je glumica iz 'Bridgertona'
2
Foto: Facebook

U videu za pjesmu 'Camera' Sheeran i Phoebe oživjeli su romantične trenutke na Hvaru, u Splitu i na dalmatinskim plažama, a cijeli projekt snimljen je iPhoneom.

Ed Sheeran razveselio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevač je na svojem Facebook profilu otkrio da je izašao videospot za njegovu novu pjesmu 'Camera', a posebno je zanimljivo što su kadrovi snimani u Hrvatskoj. U kadrovima se mogu prepoznati predivne dalmatinske lokacije - od Hvara i Splita pa sve do slikovitih plaža i obalnih mjesta. Inače, u spotu djevojku mu glumi britanska glumica Phoebe Dynevor, najpoznatija po ulozi u prvoj sezoni hit serije 'Bridgerton'. 

Foto: Instagram

- Prije mjesec dana kontaktirali su nas producenti spota Ed Sheerana s idejom da na tvrđavi snime dio novog spota. Naravno da smo maksimalno izišli u susret, smatrajući to velikom reklamom za Klis. Pa evo, spot je pušten danas, lijepi kadrovi Dalmacije i Klisa. Uživajte! - stoji u opisu ispod objave.

IMA I KAPELICU Ed Sheeran kupio pub na eBayu i stavio ga u svoje dvorište
Ed Sheeran kupio pub na eBayu i stavio ga u svoje dvorište

Sheeran je ranije otkrio kako je cijeli video snimljen iPhoneom, što cijelom spotu daje poseban šarm. Također, u kolovozu su on i Dynevor viđeni na Hvaru, što je tada već dalo naslutiti kako ondje nastaje novi projekt, a snimanjem spota se tada pohvalila i Hrvatska turistička zajednica.

- Bilo je jako zabavno snimati ovaj spot, cijelo je iskustvo djelovalo kao mali godišnji odmor. Sve je snimljeno iPhoneom, a režirao ga je odlični Emil Nava. Nadam se da će vam se pjesma i video svidjeti - oboje mi znače jako puno', rekao je Sheeran ranije.

'LIJEPA HRVATSKA' Ed Sheeran izabrao Dalmaciju za novi spot, djevojku mu glumi zvijezda popularne serije...
Ed Sheeran izabrao Dalmaciju za novi spot, djevojku mu glumi zvijezda popularne serije...

Usto, Ed je objasnio i da je prvo želio koristiti stvarne privatne snimke sa suprugom Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. i ima dvoje djece. Ipak, zbog njihove želje za privatnošću, odlučio je te dragocjene trenutke rekreirati u obliku novog spota.

Spot za pjesmu 'Camera' ne samo da je donio prizore jedne od najljepših jadranskih destinacija milijunima Sheeranovih obožavatelja, nego je još jednom pokazao koliko su hrvatske lokacije privlačne svjetskim umjetnicima. Suradnja s Phoebe Dynevor i ležerna atmosfera snimanja daju posebnu toplinu, a Dalmacija je ovim projektom još jednom potvrđena kao vrhunska kulisa za svjetske produkcije.

SLAVNI GLAZBENIK Ed Sheeran u Hrvatskoj snima spot! Vidjeli su ga na Hvaru...
Ed Sheeran u Hrvatskoj snima spot! Vidjeli su ga na Hvaru...

Podsjetimo, Ed Sheeran je u sklopu svjetske turneje prošle godine nastupio i u Zagrebu, na Hipodromu, uz britanskog pjevača Caluma Scotta kao posebnog gosta. Koncert je okupio oko 70.000 ljudi, a publika je imala priliku čuti pjesme sa svih pet studijskih albuma, uključujući hitove 'Castle on the Hill', 'Perfect', 'Bad Habits'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
NEMA ŠTO NE RADE

FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu

Odlazak plastičnom kirurgu mnogim je poznatim facama dio svakodnevne rutine. Operacija nosa, povećanje grudi, liposukcija, face lift, uklanjanje implantanta iz grudi... Nema što ne rade kako bi usporili starenje i uklonili 'mane'
Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...
BEZ ZADRŠKE

Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...

Lejdi Perković, kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, ovog je ljeta podijelila niz atraktivnih fotografija na društvenim mrežama
Baka Elle Dvornik oštro je progovorila o Charlesu Pearceu: 'Samo lažna slika manipulatora'
OBITELJSKA DRAMA

Baka Elle Dvornik oštro je progovorila o Charlesu Pearceu: 'Samo lažna slika manipulatora'

Žarkine riječi odjeknule su društvenim mrežama i rasplamsale priču oko dugotrajne brakorazvodne parnice. Njezin istup dodatno je pokrenuo raspravu oko odnosa između Elle i Charlesa i skrbništva djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025