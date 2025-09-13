Ed Sheeran objavio spot sniman u Dalmaciji: Glavna zvijezda je glumica iz 'Bridgertona'

Ed Sheeran razveselio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevač je na svojem Facebook profilu otkrio da je izašao videospot za njegovu novu pjesmu 'Camera', a posebno je zanimljivo što su kadrovi snimani u Hrvatskoj. U kadrovima se mogu prepoznati predivne dalmatinske lokacije - od Hvara i Splita pa sve do slikovitih plaža i obalnih mjesta. Inače, u spotu djevojku mu glumi britanska glumica Phoebe Dynevor, najpoznatija po ulozi u prvoj sezoni hit serije 'Bridgerton'.

Foto: Instagram

- Prije mjesec dana kontaktirali su nas producenti spota Ed Sheerana s idejom da na tvrđavi snime dio novog spota. Naravno da smo maksimalno izišli u susret, smatrajući to velikom reklamom za Klis. Pa evo, spot je pušten danas, lijepi kadrovi Dalmacije i Klisa. Uživajte! - stoji u opisu ispod objave.

Sheeran je ranije otkrio kako je cijeli video snimljen iPhoneom, što cijelom spotu daje poseban šarm. Također, u kolovozu su on i Dynevor viđeni na Hvaru, što je tada već dalo naslutiti kako ondje nastaje novi projekt, a snimanjem spota se tada pohvalila i Hrvatska turistička zajednica.

- Bilo je jako zabavno snimati ovaj spot, cijelo je iskustvo djelovalo kao mali godišnji odmor. Sve je snimljeno iPhoneom, a režirao ga je odlični Emil Nava. Nadam se da će vam se pjesma i video svidjeti - oboje mi znače jako puno', rekao je Sheeran ranije.

Usto, Ed je objasnio i da je prvo želio koristiti stvarne privatne snimke sa suprugom Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. i ima dvoje djece. Ipak, zbog njihove želje za privatnošću, odlučio je te dragocjene trenutke rekreirati u obliku novog spota.

Spot za pjesmu 'Camera' ne samo da je donio prizore jedne od najljepših jadranskih destinacija milijunima Sheeranovih obožavatelja, nego je još jednom pokazao koliko su hrvatske lokacije privlačne svjetskim umjetnicima. Suradnja s Phoebe Dynevor i ležerna atmosfera snimanja daju posebnu toplinu, a Dalmacija je ovim projektom još jednom potvrđena kao vrhunska kulisa za svjetske produkcije.

Podsjetimo, Ed Sheeran je u sklopu svjetske turneje prošle godine nastupio i u Zagrebu, na Hipodromu, uz britanskog pjevača Caluma Scotta kao posebnog gosta. Koncert je okupio oko 70.000 ljudi, a publika je imala priliku čuti pjesme sa svih pet studijskih albuma, uključujući hitove 'Castle on the Hill', 'Perfect', 'Bad Habits'.