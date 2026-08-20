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12 GODINA NAKON SMRTI

Obitelj je ponovno aktivirala Instagram Robina Williamsa

Piše 24sata,
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Obitelj je ponovno aktivirala Instagram Robina Williamsa
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Foto: Profimedia
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Želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mjesto na kojem će priče, fotografije, videosnimke i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu ostavštinu, objasnila su njegova djeca

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Djeca pokojnog glumca Robina Williamsa ponovno su aktivirala njegov Instagram profil, 12 godina nakon njegove smrti. Zak (43), Zelda (37) i Cody (34) objavili su da na njemu žele dijeliti uspomene na svog oca.

ROĐENDAN ROBINA WILLIAMSA Nasmijavao je sve do suza, ali je svoje osjećaje dobro krio...
Nasmijavao je sve do suza, ali je svoje osjećaje dobro krio...

- U godini u kojoj bi naš tata navršio 75 godina zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavatelji i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote - napisali su na Instagramu.

Dodali su da žele da njegov Instagram bude mjesto na kojem će se dijeliti uspomene.

 - Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mjesto na kojem će priče, fotografije, videosnimke i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu ostavštinu - napisali su Zak, Zelda i Cody, koji na ovaj način žele s drugima dijeliti i očev 'izniman život i rad'.

- Ovo je naš način da sa svijetom podijelimo njegov jedinstveni talent i humor, uključujući trenutke koji su nasmijali nas i mnoge od vas, dok se prisjećamo tatina iznimnog života i rada. On nas i dalje inspirira i uveseljava ljude diljem svijeta - napisali su.

Inače, Zelda Williams je prije godinu dana zamolila obožavatelje da joj prestanu slati sadržaj generiran umjetnom inteligencijom u kojem se pojavljuje njezin otac.

- Ako me samo pokušavate isprovocirati, vidjela sam i puno gore stvari, ograničit ću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to raditi njemu, meni, zapravo svima - napisala je u listopadu na Instagram Storyju.

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Foto: Profimedia

Posebno je kritizirala korištenje umjetne inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih.

- Gledati kako se ostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli štancati grozan TikTok sadržaj i pretvarati ih u marionete, izluđuje me - napisala je.

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