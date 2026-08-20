Obitelj je ponovno aktivirala Instagram Robina Williamsa

Djeca pokojnog glumca Robina Williamsa ponovno su aktivirala njegov Instagram profil, 12 godina nakon njegove smrti. Zak (43), Zelda (37) i Cody (34) objavili su da na njemu žele dijeliti uspomene na svog oca.

- U godini u kojoj bi naš tata navršio 75 godina zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavatelji i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote - napisali su na Instagramu.

Dodali su da žele da njegov Instagram bude mjesto na kojem će se dijeliti uspomene.

- Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mjesto na kojem će priče, fotografije, videosnimke i uspomene autentično, toplo i s pažnjom odražavati njegovu ostavštinu - napisali su Zak, Zelda i Cody, koji na ovaj način žele s drugima dijeliti i očev 'izniman život i rad'.

- Ovo je naš način da sa svijetom podijelimo njegov jedinstveni talent i humor, uključujući trenutke koji su nasmijali nas i mnoge od vas, dok se prisjećamo tatina iznimnog života i rada. On nas i dalje inspirira i uveseljava ljude diljem svijeta - napisali su.

Inače, Zelda Williams je prije godinu dana zamolila obožavatelje da joj prestanu slati sadržaj generiran umjetnom inteligencijom u kojem se pojavljuje njezin otac.

- Ako me samo pokušavate isprovocirati, vidjela sam i puno gore stvari, ograničit ću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to raditi njemu, meni, zapravo svima - napisala je u listopadu na Instagram Storyju.

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Posebno je kritizirala korištenje umjetne inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih.

- Gledati kako se ostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli štancati grozan TikTok sadržaj i pretvarati ih u marionete, izluđuje me - napisala je.