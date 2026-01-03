Obavijesti

Obitelj kćeri Tommyja Leeja Jonesa oglasila se nakon njezine smrti: Evo što su rekli

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Obitelj kćeri Tommyja Leeja Jonesa oglasila se nakon njezine smrti: Evo što su rekli
Victoria Jones (34) pronađena je mrtva u novogodišnjoj noći u hotelu u San Franciscu, a obitelj moli za privatnost dok traje istraga o uzroku smrti

Obitelj Victorije Jones, kćeri poznatog američkog glumca Tommyja Leeja Jonesa, oglasila se nakon njezine iznenadne smrti u dobi od 34 godine. Victoria je 1. siječnja pronađena bez znakova svijesti u hotelu Fairmont u San Franciscu, gdje je ubrzo proglašena mrtvom.

"Zahvalni smo na svim lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo javnost da poštuje našu privatnost u ovom teškom razdoblju", poručila je obitelj u izjavi za magazin People.

Podsjetimo, hitne službe zaprimile su poziv koji je klasificiran kao sumnja na predoziranje. U snimci komunikacije navodi se i tzv. "promjena boje", medicinski pojam koji se odnosi na cijanozu, odnosno smanjenu razinu kisika u krvi, što može ukazivati na ozbiljne probleme sa srcem ili plućima. Službeni uzrok smrti zasad još nije utvrđen.

Victoria Jones bila je kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove bivše supruge Kimberlee Cloughley. Par ima i sina Austina Jonesa, koji danas ima 43 godine.

Poput oca, i Victoria se okušala u glumi. Pojavila se u filmu Men in Black II iz 2002. godine, zatim u filmu The Three Burials of Melquiades Estrada iz 2005., kao i u jednoj epizodi popularne serije One Tree Hill 2003. godine.

Sudski zapisi pokazuju da je tijekom protekle godine nekoliko puta bila uhićena, među ostalim i zbog posjedovanja droge. Policijski izvori, međutim, ističu da zasad nema naznaka kaznenog djela povezanog s njezinom smrću.

Iz hotela Fairmont San Francisco također su izrazili sućut obitelji.

"Duboko smo potreseni događajem koji se dogodio 1. siječnja. Naše misli su s obitelji i voljenima preminule, a hotelski tim u potpunosti surađuje s policijom u okviru tekuće istrage", poručila je glasnogovornica hotela Michelle Heston.

Istraga je u tijeku, a više informacija očekuje se nakon službene obdukcije.

