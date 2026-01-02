Tommy Lee Jones u jednom je intervjuu otkrio da je kćeri dao otkaz jer je zaspala: Morao sam

Glumac Tommy Lee Jones (79) je u intervjuu za The New Yorker, objavljenom prije točno 20 godina, ispričao o radu na filmu svoje kćeri Victorije, gdje je glumila mladu Meksikanku. Tada joj je bilo 14.

- Ona je dobra glumica, ima svoju SAG iskaznicu, govori besprijekoran španjolski. Kad je bila beba, rekao sam Leticiji, njezinoj dadilji, da joj govori španjolski - ispričao je glumac.

Također, svojedobno je otkrio kako ju nije 'štedio' jer je bila njegova kći. Jones je otkrio kako ju je jednom prilikom bio morao 'otpustiti' sa seta.

Men in Black 3 Photo Call - Los Angeles - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Morala je ustati u pet ujutro za svoju ulogu. Jednog jutra nije htjela ustati iz kreveta - prisjetio se.

Ispričao je kako ju je pokušao probuditi riječima: 'Dušo, probudi se. Ovo je posao'. No ona se nije pomaknula - pa ju je otpustio.

- Morao sam, htio sam ju naučiti da postupci imaju posljedice - istaknuo je. Ipak, njezina je uloga tada spašena zahvaljujući produkcijskom osoblju koje ju je, bez očeva znanja, uspjelo probuditi i dovesti na set 'na vrijeme'.

Podsjetimo, Victoria Jones pronađena je mrtva u ranim jutarnjim satima na Novu godinu u hotelu Fairmont u San Franciscu. Okolnosti njezine smrti zasad su nejasne, a imala je 34 godine.

AFI FEST 2014 - The Homesman - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Victoriju je Tommy dobio sa svojom bivšom suprugom Kimberlee Cloughley. Par ima i sina Austina Jonesa (43).

Svoju prvu ulogu imala je 2002. godine u očevom filmu "Ljudi u crnom II", a tri godine kasnije pojavila se u filmu "Tri sprovoda Melquiadesa Estrade", koji je njezin otac režirao. Također je zabilježila i gostujuću ulogu u jednoj epizodi popularne tinejdžerske serije "One Tree Hill" 2003. godine.