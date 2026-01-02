Morala je ustati u pet ujutro za svoju ulogu. Jednog jutra nije htjela ustati iz kreveta, ispričao je Tommy Lee Jones. On ju je pokušao probuditi, ali nije uspio
Tommy Lee Jones u jednom je intervjuu otkrio da je kćeri dao otkaz jer je zaspala: Morao sam
Glumac Tommy Lee Jones (79) je u intervjuu za The New Yorker, objavljenom prije točno 20 godina, ispričao o radu na filmu svoje kćeri Victorije, gdje je glumila mladu Meksikanku. Tada joj je bilo 14.
- Ona je dobra glumica, ima svoju SAG iskaznicu, govori besprijekoran španjolski. Kad je bila beba, rekao sam Leticiji, njezinoj dadilji, da joj govori španjolski - ispričao je glumac.
Također, svojedobno je otkrio kako ju nije 'štedio' jer je bila njegova kći. Jones je otkrio kako ju je jednom prilikom bio morao 'otpustiti' sa seta.
- Morala je ustati u pet ujutro za svoju ulogu. Jednog jutra nije htjela ustati iz kreveta - prisjetio se.
Ispričao je kako ju je pokušao probuditi riječima: 'Dušo, probudi se. Ovo je posao'. No ona se nije pomaknula - pa ju je otpustio.
- Morao sam, htio sam ju naučiti da postupci imaju posljedice - istaknuo je. Ipak, njezina je uloga tada spašena zahvaljujući produkcijskom osoblju koje ju je, bez očeva znanja, uspjelo probuditi i dovesti na set 'na vrijeme'.
Podsjetimo, Victoria Jones pronađena je mrtva u ranim jutarnjim satima na Novu godinu u hotelu Fairmont u San Franciscu. Okolnosti njezine smrti zasad su nejasne, a imala je 34 godine.
Victoriju je Tommy dobio sa svojom bivšom suprugom Kimberlee Cloughley. Par ima i sina Austina Jonesa (43).
Svoju prvu ulogu imala je 2002. godine u očevom filmu "Ljudi u crnom II", a tri godine kasnije pojavila se u filmu "Tri sprovoda Melquiadesa Estrade", koji je njezin otac režirao. Također je zabilježila i gostujuću ulogu u jednoj epizodi popularne tinejdžerske serije "One Tree Hill" 2003. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+