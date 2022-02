Kruševo, 1. veljače 2022. - Republika Sjeverna Makedonija i jučer je, na svoj način, odala počast svom nikad prežaljenom 'makedonskom slavuju' Toši Proeskom (koji bi 25. siječnja proslavio 41. rođendan, ali je preminuo 16. listopada 2007. godine). Naime, na inicijativu i na poziv ministrice kulture Republike Sjeverne Makedonije Bisere Kostadinovske Stojčevske i gradonačelnika Kruševa Tome Hristivskog - da zajedno posjete spomen kuću Toše Proeskog u Kruševu i tamo zapale svijeće za nikad prežaljenog (nad)nacionalnog glazbenog heroja, u Makedoniju je jučer doputovao Kristijan Kiki Rahimovski.

U intimnoj i u vrlo dostojanstvenoj atmosferi, uz molitve na Tošinu grobu, prisjetili su se tako zajedno lika i djela istinskog glazbenog velikana s ovih naših prostora, a kojeg ćemo, kako su tom prigodom naglasili, još godinama i godinama, slušajući i pjevajući njegove pjesme, slaviti i vječno oplakivati.

Kristijana Kikija Rahimovskog je, uz tu nadasve neočekivanu mu gestu ministrice kulture Republike Sjeverne Makedonije - da nakon samo nekoliko dana pošto je na Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju ispratio na vječni počinak i sahranio svog jedinog "tatku" - posebno dirnula vijest koju je tada tamo, obilazeći veličanstveni Tošin spomen dom, doznao: kako u Skopju već postoji inicijativa da se jedna ulica u glavnom gradu Sjeverne Makedonije nazove njegovim, Akijevim imenom.

Stoga se Kristijan, u ime cijele njihove obitelji Rahimovski, zahvalio ministrici i Republici Sjevernoj Makedoniji, na toj iznimnoj počasti njima i svima koji su voljeli i vole njegova jedinog i nikad prežaljenog "tatka" Akija. A čiju je majku, a svoju baku, potom posjetio što mu je i bio prvenstveni cilj posjete svojoj "pradomovini" Makedoniji.

- Molim vas da me razumijete. Nikome, a pogotovo ne mome pokojnom Ocu i našoj obitelji, ne trebaju sada nikakvi medijski cirkusi. Njemu i nama sada trebaju samo mir i molitve u duši, pa i vas molim da u tome ostanete i vi dostojanstveni i ispoštujete tu njegovu i našu želju. Ovdje sam doputovao posve anonimno i privatno, da u prvom redu posjetim i još jednom vidim baku, a onda mi je stigao i taj poziv gospođe ministrice kulture Bisere Kostadinovske Stojčevske... na čemu sam joj beskrajno zahvalan i počašćen. Zato uistinu nije ni vrijeme ni mjesto za medijska naklapanja i teze koje sad preplavljuju društvene mreže o tome kako ću ja "naslijediti" svoga oca u Parnom Valjku - Jer moga Oca nitko ne može "zamijeniti", pa tako ni ja. Ako me itko ikada negdje pozove da otpjevam pjesmu-dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine ove svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju daljnju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete... Ja ću, kad još malo odbolujem svoga oca i prikupim snagu, ući u studio i nastaviti dalje svojim putem, skladajući i pjevajući svoje pjesme, jer tako bi to i moj Otac želio - poručio je Kiki Rahimovski danas putem svog menadžmenta makedonskoj i hrvatskoj, ali i regionalnoj javnosti.

