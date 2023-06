Obitelj Rakitić uživa na odmoru: Sunčali su se na jahti, a Raquel je pokazala preplanuli ten...

Obitelj Rakitić prve ljetne dane iskoristila je za uživanje na jahti i promatranje dupina. Supruga bivšeg 'Vatrenog' Ivana Rakitića (35), Raquel Mauri podijelila je slatke trenutke koje su proveli s kćerkicama Altheom (9) i Adarom (6) na svom Instagram profilu.

- Uživanje u čarima prirode s obitelji - napisala je Raquel.

Kao što to često čini, španjolka se modno uskladila sa kćerima pa su sve tri nosile su različite varijante jednodijelnog kupaćeg kostima marke Tommy Hillfiger.

Prisjetimo se, Raquel i Ivan nedavno su proslavili 10. godišnjicu braka, a njihova ljubavna priča započela je kada je Ivan 2011. godine prešao igrati u Sevillu. Sa samo 21 godinom upoznao je Raquel, a sve je započelo prvi dan njegovog dolaska u Španjolsku.

- Bilo je to 2011. godine, ja sam tad imao 21. godinu. U Španjolsku smo stigli vrlo kasno, oko deset navečer. Sljedećeg jutra sam trebao potpisati za Sevillu. Sa mnom je bio moj brat. Večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, znao sam da neću moći odmah zaspati pa sam zamolio brata da odemo na jedno piće. To mi je promijenilo život. Žena koja je radila u baru bila je prelijepa. Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad. Nisam joj mogao reći ništa osim 'bok' jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu - rekao je jednom prilikom za The Players Tribune.