Obitelj Sydney Sweeney nije sretna njenom odlukom da se što prije uda za Scootera Brauna

Sydney Sweeney, prenosi y!entertainment, htjela bi se što prije udati za svog partnera Scootera Brauna, ali nisu svi oduševljeni željama glumice.

- Njezinu obitelj to izluđuje. Sydney će preskočiti zaruke i odmah uskočiti u brak jer smatra da je Scooter 'onaj pravi' - rekao je izvor.

Foto: instagram

U ožujku 2025. glumica je bila zaručena za svog partnera, Jonathana Davina, s kojim je bila sedam godina u vezi. Međutim, u kolovozu iste godine već je započela vezu s Braunom nakon što su s e slučajno sreli na svadbenom slavlju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Italiji.

Njih dvoje vrlo su brzo spojili posao i zadovoljstvo.

- Pružao joj je nevjerojatnu podršku u karijeri. Scooter je pokazao da joj može pomoći u ostvarivanju njenih snova, a njoj je to bilo od iznimne važnosti - rekao je izvor.

Foto: instagram

Bivši glazbeni menadžer prethodno je bio u braku s Yael Cohen Braun te s njom ima troje djece. Izvori tvrde da se on sada sa Sydney osjeća sigurnim i da je spreman provest ostatak života s njom.