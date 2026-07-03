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SVADBENA ZVONA?

Obitelj Sydney Sweeney nije sretna njenom odlukom da se što prije uda za Scootera Brauna

Piše Maša Mai Čigir,
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Obitelj Sydney Sweeney nije sretna njenom odlukom da se što prije uda za Scootera Brauna
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Foto: Profimedia
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Popularna glumica htjela bi što prije stat pred oltar s bivšim glazbenim menadžerom, no čini se da nisu svi sretni zbog toga

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Sydney Sweeney, prenosi y!entertainment, htjela bi se što prije udati za svog partnera Scootera Brauna, ali nisu svi oduševljeni željama glumice.

- Njezinu obitelj to izluđuje. Sydney će preskočiti zaruke i odmah uskočiti u brak jer smatra da je Scooter 'onaj pravi' - rekao je izvor.

Foto: instagram

U ožujku 2025. glumica je bila zaručena za svog partnera, Jonathana Davina, s kojim je bila sedam godina u vezi. Međutim, u kolovozu iste godine već je započela vezu s Braunom nakon što su s e slučajno sreli na svadbenom slavlju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Italiji. 

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Njih dvoje vrlo su brzo spojili posao i zadovoljstvo.

- Pružao joj je nevjerojatnu podršku u karijeri. Scooter je pokazao da joj može pomoći u ostvarivanju njenih snova, a njoj je to bilo od iznimne važnosti - rekao je izvor.

Foto: instagram

Bivši glazbeni menadžer prethodno je bio u braku s Yael Cohen Braun te s njom ima troje djece. Izvori tvrde da se on sada sa Sydney osjeća sigurnim i da je spreman provest ostatak života s njom. 

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