Sweeney čestitala 45. rođendan Braunu: 'Muškarac poput tebe dogodi se jednom u životu...'

Glumica Sydney Sweeney (28) je emotivnim objavama čestitala 45. rođendan svom dečku, glazbenom mogulu Scooteru Braunu. Objavila je par fotografija s njime uz riječi: 'Najsretniji rođendan čovjeku s najvećim srcem kojeg poznajem. Hvala ti za svaki ples u dnevnoj sobi i što si me ponovno natjerao da se smijem. Dobar muškarac je rijetkost. Muškarac poput tebe dogodi se jednom u životu'.

Foto: instagram

Glasine o njihovoj vezi počele su prije godinu dana, kada su viđeni zajedno u Veneciji uoči vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. U rujnu su izvori potvrdili za People da se viđaju, no da je veza tek u 'početnoj fazi'.

- Sve je ležerno. Ona živi svoj život i naporno radi - rekao je tada izvor. S vremenom im je odnos postao ozbiljniji te posljednjih nekoliko mjeseci oboje dijele svoje zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

U travnju su svoju vezu i službeno potvrdili na Instagramu, kada je Braun, bivši glazbeni menadžer, ponovno objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj su zagrljeni uz tekst "sretni gad". Mjesec dana kasnije, Sweeney je podijelila seriju fotografija s glazbenog festivala Stagecoach u Kaliforniji.

Foto: instagram

*uz korištenje AI-ja

