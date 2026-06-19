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ZALJUBLJENA LJEPOTICA

Sweeney čestitala 45. rođendan Braunu: 'Muškarac poput tebe dogodi se jednom u životu...'

Piše 24sata,
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Sweeney čestitala 45. rođendan Braunu: 'Muškarac poput tebe dogodi se jednom u životu...'
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Foto: instagram

Iako se o vezi Sydney Sweeney i Scootera Brauna počelo šuškati još u lipnju prošle godine, izvori su to potvrdili tek u rujnu. Oni sve češće objavljuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama

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Glumica Sydney Sweeney (28) je emotivnim objavama čestitala 45. rođendan svom dečku, glazbenom mogulu Scooteru Braunu. Objavila je par fotografija s njime uz riječi: 'Najsretniji rođendan čovjeku s najvećim srcem kojeg poznajem. Hvala ti za svaki ples u dnevnoj sobi i što si me ponovno natjerao da se smijem. Dobar muškarac je rijetkost. Muškarac poput tebe dogodi se jednom u životu'. 

Foto: instagram

Glasine o njihovoj vezi počele su prije godinu dana, kada su viđeni zajedno u Veneciji uoči vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. U rujnu su izvori potvrdili za People da se viđaju, no da je veza tek u 'početnoj fazi'. 

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- Sve je ležerno. Ona živi svoj život i naporno radi - rekao je tada izvor. S vremenom im je odnos postao ozbiljniji te posljednjih nekoliko mjeseci oboje dijele svoje zajedničke trenutke na društvenim mrežama. 

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U travnju su svoju vezu i službeno potvrdili na Instagramu, kada je Braun, bivši glazbeni menadžer, ponovno objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj su zagrljeni uz tekst "sretni gad". Mjesec dana kasnije, Sweeney je podijelila seriju fotografija s glazbenog festivala Stagecoach u Kaliforniji.  

Foto: instagram
*uz korištenje AI-ja
 

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