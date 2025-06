'Obiteljske tajne' krenule, a na pauzu ide 'U dobru i zlu': Evo što ste sve propustili u serijama

OBITELJSKE TAJNE

RTL 20:15

PONEDJELJAK Odvjetnica Ceylin i tužitelj Ilgaz dijele istu strast u borbi za pravdu, ali se služe suprotnim metodama. Ilgaz se strogo drži pravila i vjeruje u poštenje dok buntovna Ceylin uvijek nađe način kako pravila zaobići.

UTORAK Ceylin se suočava s najvećim gubitkom u životu kad ugleda sestrino mrtvo tijelo. Hoće li se prepustiti boli ili kreće u veliku borbu? Sad Ceylin više ne može braniti glavnog osumnjičenika Çınara, ali ako ga ne bude branila, neće joj biti dostupni dokazi.

SRIJEDA Dok se rješava Incino ubojstvo, Ceylin i Ilgaz doznaju neočekivane tajne svojih obitelji. Ceylin svjedoči Zaferovu ispitivanju i suočava se s istinom o Inci s kojom se ne može nositi.

ČETVRTAK Put Ceylin i Ilgaza uskoro će poprimiti tragičan zaokret. Njihova napeta potraga za ubojicom dovest će ih do istine zahvaljujući zajedničkom svladavanju prepreka. Ceylin osjeća duboku bol i nepodnošljiv bijes kad dozna tko joj je ubio sestru.

PETAK Pars ostavlja po strani svoje osjećaje prema Ceylin. Odlučan je suspendirati je zbog nezakonitog prikupljanja dokaza. Osim toga, očito će tražiti od Ilgaza da svjedoči. Ilgaz treba dati lažnu izjavu umjesto nje, što on ne može.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Rómulov naglo ode kako bi riješio Manuelovo uhićenje, što ostavi zbunjenu poslugu, ali i gospodu. Lorenzo odluči saznati što majordom namjerava.

UTORAK Jana i Manuel uživaju opet zajedno, a markiz i markiza traže od sina da bude diskretan s izljevima nježnosti. Jana taji od Manuela kako su je njegovi roditelji ponizili dok ga nije bilo.

SRIJEDA Pritvoreni Rómulo neće biti jedini koji izbiva s La Promese. Alonsa je Cruzina drastična odluka šokirala. Vera napadne Lopea jer je kuharicama otkrio da je kći vojvotkinje De Carril.

ČETVRTAK Manuel i Martina daju Jani neke Leonorine haljine za domjenak, ali kad to Cruz sazna, odluči se umiješati. Martina ne može vjerovati da su Jana i Curro sestra i brat.

PETAK Pelayova objava Catalinine trudnoće izazove potres u obitelji Luján. Catalina se mora suočiti s obitelji. Manuel je uzbuđen zbog odlaska na domjenak s Janom.

CHICAGO U PLAMENU

RTL 2 20:05

PONEDJELJAK Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Postaja 51 juri gasiti požar u kinu, a Violet je u suzama kad se ekipa trudi spasiti šefa bolničara Evana Hawkinsa.

UTORAK Postaja 51 domaćin je otvorenih vrata na Noć vještica, dok Kidd i Severide pomažu djevojci koja je izbačena iz svog doma.

SRIJEDA Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

ČETVRTAK Kidd i Carvera nađu se u opasnosti kad se slučaj detektivke Pryme razrješava u napetom epilogu. Brett postavlja sigurnosne boksove za bebe u vatrogasnoj kući 51. Violet je odlučna maknuti Emmu s puta.

PETAK Kidd, Seager i Carver istražuju požar koji se dogodio u konjušnici. Upravitelj konjušnice premine, a na Galla padne greda i ozlijedi ga.

POD ISTIM NEBOM

NOVA TV 18:00

PONEDJELJAK Dok unutar obitelji još tinjaju stare povrede, zakopane pod slojevima neizgovorenih riječi, vrijeme ne miruje. Svaka šutnja odzvanja glasnije od najglasnijega krika, a svaki pogled koji bježi govori više od svih izgovorenih laži.

UTORAK Jednom kad istina ugleda svjetlo dana, više je se ne može ušutkati. Kad maske padnu, ništa više nije kao prije. Odluke koje su godinama odgađane sad traže rješenje. Pogledi koji su nekad izbjegavali istinu, sad se moraju u nju zagledati do kraja.

SRIJEDA Cijela obitelj, napokon osviještena, počinje shvaćati koliko je nepravde natovarila na Sumrina leđa. Istina koju su ignorirali, potiskivali ili čak osporavali, sad im kuca na vrata savjesti. No tad se više ne radi samo o isprici nego o pokušaju iskupljenja.

ČETVRTAK Kad obitelj napokon stane pred Sumru, ona ih ne štedi. Slomljena i duboko razočarana, ali snažna u svom bolu, bez zadrške iznosi sve što je godinama nosila u sebi, sve suze koje je gutala u tišini, sve rane koje su krvarile daleko od tuđih pogleda...

PETAK Dok se dio obitelji bori s vlastitim grijesima, u drugom se dijelu događa tiha tragedija. Sevilay, u jednom trenutku koji će joj zauvijek ostati urezan u pamćenje, doznaje strašnu vijest - Nuhu je dijagnosticirana bolest na mozgu.

U DOBRU I ZLU

NOVA TV 21:20 I 22:20

PONEDJELJAK Joco shvati da je nasamaren. Pokuša izbaciti Petru iz kuće, ali ona ima crno na bijelo da je pola svega sad njezino. Veljko je u šoku kad mu Toma otkrije da se oženio Nikom. Toma mu obećava da će je paziti, no to Veljka ne utješi. Petra je zatečena što je Lorena proziva zbog preseljenja u Jocinu vilu. Marina i Zrinka savjetuju Miru u vezi zaruka, a Zrinka se zabrine za svoj ljubavni život. Jakov je frustriran jer će Miro zaprositi Unu, a to povrijedi Lorenu. Crni ga konfrontira i poziva na odgovornost. Petra i Joco dijele bračnu postelju, ali se ubrzo posvađaju. Ružica puni Joci glavu protiv Petre koja uz pomoć Hrca radi nered po vili.

UTORAK Gabrijela drži Petru na nišanu, uvjerena da ju je Petra izdala. Petra je bezuspješno pokušava razuvjeriti, ali Gabrijela ispali hitac. Lorena zaustavlja konflikt između Jakova i Crnog te uvjerava Crnog da se može brinuti sama za sebe. Gabrijela se namjerava suočiti s Crnim, no njihov obračun spriječi dolazak Lorene. Crni i Lorena vode obiteljski razgovor, ne znajući da ih Gabrijela prisluškuje. Marina hrabri Miru da zaprosi Unu i organizira im romantičnu atmosferu u baru. Jakov je načuo razgovor Veljka, Ivane i Marine o tome kako Miro nije Veljkov sin te se nađe u emotivnoj dilemi. Kad dođe u bar i vidi kako Miro prosi Unu, Jakov donosi konačnu odluku.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Quim potiče Júliju da potraži sreću. Anita odluči pomoći u potrazi za Cacau. Tomané i Lola se šokiraju kad otkriju da je Regina umiješana u Cacauin nestanak. Guto i Pitty misle da je Regina zapravo Chiquinha.

UTORAK Soraia pokaže Quimu Heitorov fotorobot i sliku koju je slikao Reginin brat kad je pomislio da on zna gdje se nalazi Cacau. Cláudia kaže Vascu da je uvijek bježala od oca.

SRIJEDA Regina, Guto i Pitty pobjegnu kad Justino i njegovi čuvari upadnu u Reginin stan. Ondje nađu Cacauin amulet i ponadaju se da je živa. Filó traži neki trag o Chiquinhi u bolnici.

ČETVRTAK Regina i Cacau za dlaku izbjegnu prometnu nesreću. Salomão sazna o prometnoj nesreći u kojoj je možda sudjelovala Cacau.

PETAK Guto nagovori Pitty da ne kaže Cacau istinu o njezinoj biološkoj majci. Kenny otkrije što povezuje Otávija i Reginu. Tiago se odluči suprotstaviti Regini u vezi Cacau.