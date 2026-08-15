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26 GODINA OD SMRTI

Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović

Piše 24sata,
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Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović
Foto: Instagram
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Na godišnjicu Enine smrti, Lana je podijelila nekoliko starih fotografija mame popraćenih emotikonom srca, a na jednoj se s Enom nalazi i suprug, Josip Radeljak.

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Lana Radeljak objavom na Instagram profilu prisjetila se svoje mame Ene Begović koja je prije 26 godina stradala u prometnoj nesreći na Braču. Na godišnjicu Enine smrti, Lana je podijelila nekoliko starih fotografija mame popraćenih emotikonom srca, a na jednoj se s Enom nalazi i suprug, Josip Radeljak. 

Foto: Instagram

Lana je imala tek mjesec i pol dana kada je 15. kolovoza 2000. ostala bez mame. Ena, njena mama i suprug, Lana i Radeljakov sin Leo, ljetovali su zajedno na Braču. No idilu je prekinula stravična nesreća kada je automobil u kojem je Ena bila putnica sletio s ceste. Tijekom prevrtanja automobila je zadobila teške ozljede glave koje su bile kobne. Umrla je niti mjesec i pol dana nakon što je napunila 40 godina. 

Foto: Instagram

 Iako je prvo upisala Pravni fakultet, na nagovor kolega ipak se odlučila za Akademiju dramskih umjetnosti. Proslavila se ulogom u filmu “Pad Italije” 1981. godine, a ubrzo je postala prvakinja drame Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, gdje je punih 16 godina ostvarivala maestralne uloge poput barunice Castelli, Desdemone, Ane Karenjine i Teute. O njezinu umjetničkom integritetu najbolje svjedoče dvije legendarne priče. Prva je ona o odbijanju Zlatne arene za sporednu ulogu barunice Castelli u “Glembajevima” 1988. jer ju je smatrala glavnom ulogom. Druga, još poznatija, jest njezino odbijanje holivudske karijere.

Foto: Instagram

- Kad su joj nudili Hollywood, odbila je. Ena je rekla: ‘Ja ne mogu igrati na engleskom jer je jezik priroda glumca u onoj formi koja mene zanima’ - ispričala je Enina sestra Mia. Ena je odbila ulogu u “Charliejevim anđelima” i četverogodišnji ugovor koji joj je nudio producent Marshall. Dok su joj svi govorili da nije normalna, ona je ostala pri svome - željela je igrati velike uloge na svom jeziku. I u tome je uspjela. 

26 GODINA BEZ ENE BEGOVIĆ Odbila je Zlatnu arenu, nije htjela u Hollywood, a svoj kraj kao da je predosjećala...
Odbila je Zlatnu arenu, nije htjela u Hollywood, a svoj kraj kao da je predosjećala...

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