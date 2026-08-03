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Objavili prometnu regulaciju: Thompson nastupa u Šibeniku sutra, očekuje se 30.000 ljudi

Piše 24sata,
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Objavili prometnu regulaciju: Thompson nastupa u Šibeniku sutra, očekuje se 30.000 ljudi
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Foto: Instagram
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Na stadionu će biti otvoreno pet glavnih ulaza, a ondje će biti i četiri medicinske ekipe. Za parking su predviđena četiri velika parkirališta na rubnim dijelovima grada

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Marko Perković Thompson će 4. kolovoza, uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti pjevati na šibenskom stadionu Šubićevac.

Na koncertu se očekuje ko 27.000 ljudi. U pripremama sudjeluju organizatori, Grad, policija i hitne službe. Na stadionu će biti otvoreno pet glavnih ulaza, a ondje će biti i četiri medicinske ekipe. Za parking su predviđena četiri velika parkirališta na rubnim dijelovima Šibenika te izvan grada, s ukupno 8500 mjesta.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Parking u Podima nekih 4500 mjesta, u TEF-u već sad ima 500 mjesta, proširit će se za još 500, a onda još ova druga zona nekih možda i 2000 mjesta, Bribirski knezovi 1000 mjesta i još u pričuvi postoji zona u okolici Impola - izjavio je za HRT Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika.

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Načelnik postaje Prometne policije Šibenik Joško Periša rekao je kako ne žele dozvoliti gostima koncerta da idu u grad, odnosno da se time stvaraju nepotrebne gužve, s obzirom na to da im je već organizator osigurao besplatna parkirna mjesta

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osim toga, do stadiona će voziti i 25 autobusa.

- Naša pretpostavka je negdje oko 21 tisuću ljudi da će doći sa svih strana Hrvatske. Jedna od tih parking lokacija nije u zoni s koje se može lagano doći pješke, to bi bila zona Podi, tako da smo tu osigurali autobuse - objasnio je Mirko Gudelj, organizator koncerta.

Promet oko stadiona bit će zatvoren, osim za stanare Šubićevca, žurne i dostavne službe. Ulaz na stadion otvara se u 18 sati. Koncert počinje u 21 sat, a trajat će gotovo tri sata.

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