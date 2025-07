Objavili snimku iz 1997. godine: Na njoj Thompson objašnjava kako je dobio svoj nadimak...

Marko Perković Thompson danas će imati veliki koncert u Zagrebu, a na kojem se očekuje oko pola milijuna ljudi. Njegovi obožavatelji stižu iz svih krajeva Hrvatske, ali i svijeta. Neki su došli već jučer, dok su se drugi prema Zagrebu uputili danas - autobusima, vlakom, automobilima...

A ovih dana je HRT objavio na društvenim mrežama stari razgovor s Thompsonom iz 1997. godine, kada je gostovao u emisiji Željke Ogreste. U njemu je objasnio odakle nadimak Thompson. Pitala ga je: 'Koliko znam, ti si u Oluji sudjelovao, je li tako? I Knin si oslobađao?'.

- Točno, je, meni je to bio odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime, slučajno se to dogodilo. Kada bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo - rekao je tada.

Ona ga je zatim upitala o pušci po kojoj je dobio nadimak: 'A Thompsona još uvijek imaš?'

- Thompson je kod mene, uvijek će i biti - rekao je te dodao: 'Pošto nas je s imenom Marko bilo nekoliko u našem vodu, i 'koji Marko, 'a onaj što ima Thompsona'. A to je bio peh, taj Thompson nije dobar uopće - rekao je.

- A slab, slab domet ima, teško je nabaviti municiju za njega i tako - dodao je.