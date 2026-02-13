Obavijesti

Show

Komentari 0
18. IZDANJE

INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima
Zagreb: Atmosfera na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Uskoro slijedi još novih imena koja će dodatno obogatiti jubilarno izdanje, najavio je organizator ističući da će INmusic festival na jarunskim otocima ponovno Zagreb pretvoriti u središte vrhunske glazbe

Admiral

Zbog iznimnog interesa za 18. izdanje INmusic festivala, kojim se obilježava i 20 godina od prvog INmusica, Festival je objavio raspored nastupa po festivalskim danima. Glavni izvođač prvog dana, 22. lipnja, bit će Jack White, dan kasnije Gorillaz, a u srijedu 24. lipnja Kings of Leon. 

Prvog dana festivala, 22. lipnja 2026. u ponedjeljak, osim Jacka Whitea nastupit će Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog i drugi.

NOVO IME Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18
Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18

U utorak, 23. lipnja, drugog dana INmusica, uz Gorillaz će svirati i The Flaming Lips, Jehnny Beth, Sprints i drugi.

Posljednjeg dana festivala, u sijedu, 24. lipnja, pored Kings of Leon, nastupit će IDLES i drugi.

Uskoro slijedi još novih imena koja će dodatno obogatiti jubilarno izdanje, najavio je organizator ističući da će INmusic festival na jarunskim otocima ponovno Zagreb pretvoriti u središte vrhunske glazbe.

POST-PUNK IZ DUBLINA Bend Sprints novo je pojačanje ovogodišnjeg INmusic festivala
Bend Sprints novo je pojačanje ovogodišnjeg INmusic festivala

INmusic već 20 godina domaćoj publici donosi kvalitetan i relevantan presjek svjetske suvremene autorske scene kroz tri dana bogatog glazbenog programa kao predvodnik festivalske kulture u Hrvatskoj, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Nina Badrić nakon 15 godina izdala novi album: Predstavlja ga pjesmom "Nismo djeca"
NAJAVILA I KONCERT

Nina Badrić nakon 15 godina izdala novi album: Predstavlja ga pjesmom "Nismo djeca"

Na raskošnom CD izdanju nalazi se 15 pjesama, od toga čak 8 sasvim novih pjesama koje sada prvi put pronalaze svoj put do publike
ToMin stajling s Dore digao prašinu, evo tko stoji iza njega
EFEKTNA KOMBINACIJA

ToMin stajling s Dore digao prašinu, evo tko stoji iza njega

Tomislav Marić za prvu polufinalnu večer Dore odabrao je bijelu košulju ukrašenu zlatnim detaljima i lančićima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026