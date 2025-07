Objavili su službeni uzrok smrti glumca Michaela Madsena

Glumac Michael Madsen preminuo je prije nekoliko dana u dobi od 67 godina. Madsen je bio poznat po ulogama u filmovima 'Reservoir Dogs', 'Donnie Brasco' i 'Kill Bill: Volume II', a strani mediji objavili su i službeni uzrok smrti. Kako prenosi Mirror, Madsenov kardiolog potvrdio je da će zatajenje srca biti upisano kao službeni uzrok smrti, dok se srčane bolesti i alkoholizam navode kao čimbenici koji su tome pridonijeli.

Neće biti obdukcije jer je njegov liječnik potpisao smrtovnicu, a šerifov ured okruga Los Angeles je zatvorio istragu i zaključio kako je riječ o prirodnoj smrti. Njegov odvjetnik potvrdio je da se Madsen borio s alkoholizmom prije smrti.

Madsena su pronašli mrtvog u njegovom domu u Malibuu u Kaliforniji, a njegovi menadžeri priopćili su kako je glumac radio na nekoliko projekata u neovinskoj filmskoj produkciji te je pripremao izdavanje nove knjige koja je trenutno u fazi uređivanja.

- Michael Madsen bio je jedan od najprepoznatljivijih glumaca Hollywooda, koji će zasigurno nedostajati mnogima - poručili su njegovi menadžeri Susan Ferris i Ron Smith.

Madsen je tijekom više od četrdeset godina duge karijere ostavio snažan trag u filmskom svijetu, posebno kao jedan od omiljenih glumaca redatelja Quentina Tarantina. Posebno se istaknuo ulogom zastrašujućeg Vica Vege, poznatijeg kao Mr. Blonde, u kultnom filmu 'Reservoir Dogs' (Psi iz rezervoara). Scena u kojoj, uz glazbu, pleše dok muči zarobljenog policajca postala je antologijska, a upravo ta uloga obilježila je njegovu karijeru i učvrstila mu imidž autentičnog "opasnog momka" Hollywooda.

Rođen 1957. godine u Chicagu, Michael Madsen potječe iz obitelji s izraženim umjetničkim talentom - majka mu je bila autorica i redateljica, a sestra Virginia Madsen ostvarila je uspješnu glumačku karijeru. Svoj profesionalni put započeo je u kazalištu, usavršavajući se u uglednoj čikaškoj kazališnoj kući Steppenwolf, gdje mu je mentor bio legendarni John Malkovich.

Za ulogu u 'Psima iz rezervoara' prvotno je priželjkivao lik Mr. Pinka, jer je taj lik imao više scena s Harveyjem Keitelom. No, Quentin Tarantino imao je drugačiju viziju i inzistirao da Madsen utjelovi Mr. Blondea - odluka koja se pokazala presudnom za njegovu karijeru. Ironično, kasnije je odbio ulogu Vincenta Vege u 'Pulp Fictionu', koja je lansirala Johna Travoltu u sam vrh Hollywooda.

Unatoč tome, Madsenova suradnja s Tarantinom nastavila se kroz niz zapaženih projekata. U 'Kill Bill: Volume 2' tumačio je lik plaćenog ubojice Budda, brata glavnog negativca, zatim se pojavio u vesternu 'The Hateful Eight' (Mrska osmorka) te u filmu 'Once Upon a Time in Hollywood' (Bilo jednom u Hollywoodu).