Obavijesti

Show

Komentari 0
JEDVA ČEKAMO!

Objavili su točan datum izlaska nove sezone serije 'Bridgerton'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Objavili su točan datum izlaska nove sezone serije 'Bridgerton'
2
Foto: Instagram

Na sveopće oduševljenje obožavatelja popularne serije, objavljen je točan datum izlaska nove sezone u čijem će se središtu radnje naći Benedict i Sophie

Na oduševljenje svih obožavatelja serije 'Bridgerton', objavljen je datum izlaska nove sezone. Četvrta sezona bit će podijeljena na dva dijela, od kojih prvi izlazi 29. siječnja, a drugi 26. veljače 2026. godine. Tom prigodom, uz objavu na Instagram profilu serije, izdan je i jedn kratak isječak koji prikazuje jedan od ključnih trenutaka u radnji.

U središtu radnje ove sezone bit će Benedict Bridgerton, drugi najstariji brat u obitelji, kojega je utjelovio Luke Thompson. Njegov ljubavni interes u seriji čini Sophie, koju glumi korejska glumica Yerin Ha. Njih dvoje, iako potječu iz različitih staleža, upoznat će se na maskenbalu koji će organizirati Benedictova majka, i zaljubiti. Ljubavna priča Sophie i Benedicta, koja podsjeća na bajku o Pepeljugi, bit će prikazana u osam epizoda.

OTVORENO JE HOMOSEKSUALAC Zvijezda hit serije 'Bridgerton': 'Prije bih s muškarcem posvojio dijete, nego s nekom ženom'
Zvijezda hit serije 'Bridgerton': 'Prije bih s muškarcem posvojio dijete, nego s nekom ženom'

Sophien život zagorčavaju njena pomajka Aramintha, koju će utjeloviti Katie Leung, te polusestre Rosamund i Posy koje glume Michelle Mao i Isabella Wei. Osim njih, u ovoj se sezoni vraća i već dobro poznata glumačka postava koju čine Claudia Jesse kao Eloise, Hannah Dodd kao Francesca, Luke Newton kao Colin te Simone Ashley i Jonathan Bailey u ulozi popularnog para Kate i Anthonyja Bridgertona.

Foto: Instagram

Ova je serija nastala prema svjetski poznatim romanima spisateljice Julie Quinn. Nova sezona inspirirana je trećim po redu koji se naziva 'Džentlmenska ponuda', a prema riječima producenata, trebala bi, u odnosu na prošle tri sezone, najvjernije pratiti radnju knjige.

IDEALNO ZA BINĐANJE Ovo su najgledanije serije na Netflixu: Jeste li ih pogledali?
Ovo su najgledanije serije na Netflixu: Jeste li ih pogledali?

Tim platforme Netflix, na kojoj se prikazuje serija, još na Valentinovo ove godine obožavatelje je iznenadio prvim kadrovima nove sezone, a prije svega dva tjedna na Instagram profilu serije potvrđeno je kako će izaći 2026. godine.

POGLEDAJTE NAJAVU

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida
EMOTIVAN ISPRAĆAJ

VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida

Jučer je u Sarajevu pokopan Halid Bešlić. Ujutro je bila komemoracija, pa je uslijedila molitva u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Poslije toga je povorka krenula prema groblju kroz grad
Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...
TUŽNI PRIZORI

Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...

U ponedjeljak su tisuće po posljednji put rekle zbogom legendarnom Halidu Bešliću. Među njima nije bila njegova supruga Sejda...
VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu
NEUTJEŠAN

VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

Ljudi koji su posjetili pumpu da odaju počast Bešliću, snimili su psa koji čak slabo reagira na poziv. Na snimci koja je objavljena na TikToku vidi se kako je pas odbio jesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025