Na sveopće oduševljenje obožavatelja popularne serije, objavljen je točan datum izlaska nove sezone u čijem će se središtu radnje naći Benedict i Sophie
Objavili su točan datum izlaska nove sezone serije 'Bridgerton'
Na oduševljenje svih obožavatelja serije 'Bridgerton', objavljen je datum izlaska nove sezone. Četvrta sezona bit će podijeljena na dva dijela, od kojih prvi izlazi 29. siječnja, a drugi 26. veljače 2026. godine. Tom prigodom, uz objavu na Instagram profilu serije, izdan je i jedn kratak isječak koji prikazuje jedan od ključnih trenutaka u radnji.
U središtu radnje ove sezone bit će Benedict Bridgerton, drugi najstariji brat u obitelji, kojega je utjelovio Luke Thompson. Njegov ljubavni interes u seriji čini Sophie, koju glumi korejska glumica Yerin Ha. Njih dvoje, iako potječu iz različitih staleža, upoznat će se na maskenbalu koji će organizirati Benedictova majka, i zaljubiti. Ljubavna priča Sophie i Benedicta, koja podsjeća na bajku o Pepeljugi, bit će prikazana u osam epizoda.
Sophien život zagorčavaju njena pomajka Aramintha, koju će utjeloviti Katie Leung, te polusestre Rosamund i Posy koje glume Michelle Mao i Isabella Wei. Osim njih, u ovoj se sezoni vraća i već dobro poznata glumačka postava koju čine Claudia Jesse kao Eloise, Hannah Dodd kao Francesca, Luke Newton kao Colin te Simone Ashley i Jonathan Bailey u ulozi popularnog para Kate i Anthonyja Bridgertona.
Ova je serija nastala prema svjetski poznatim romanima spisateljice Julie Quinn. Nova sezona inspirirana je trećim po redu koji se naziva 'Džentlmenska ponuda', a prema riječima producenata, trebala bi, u odnosu na prošle tri sezone, najvjernije pratiti radnju knjige.
Tim platforme Netflix, na kojoj se prikazuje serija, još na Valentinovo ove godine obožavatelje je iznenadio prvim kadrovima nove sezone, a prije svega dva tjedna na Instagram profilu serije potvrđeno je kako će izaći 2026. godine.
