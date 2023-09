Objavio da ima AIDS dan prije smrti: 'Ležao je nepomično, pun rana, ali bio je onaj isti Freddie'

Legendarni glazbenik Freddie Mercury danas bi slavio svoj 77. rođendan. Freddie se proslavio kao glavni vokal grupe Queen, s kojom je snimio neke od najpoznatijih pjesama ikad. Mercury je preminuo 24. studenog 1991. godine u 46. godini od upale pluća koja je nastala koja je bila posljedica AIDS-a.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

Djetinjstvo ekscentričnog glazbenika

Freddie Mercury, rodio se kao Farrokh Bulsara 5. rujna 1946. godine u britanskom protektoratu Zanzibaru, današnjem dijelu Tanzanije. Već u djetinjstvu se počeo baviti glazbom. Sa sedam godina je počeo svirati klavir, a s 12 godina je osnovao svoj prvi bend The Hectics. Tada si je po prvi put nadjenuo ime Freddie.

Upisao je i fakultet gdje je studirao umjetnost. Dobio je diplomu iz grafičkog dizajna i umjetnosti. Nakon što je napustio fakultet, radio je razne poslove te se pridružio brojnim bendovima, poput Ibexa i Sour Milk Sea, ali niti jedan od njih nije bio previše uspješan. Već tada je bio ekscentričan muškarac koji je eksperimentirao s neobičnim modnim kombinacijama.

Foto: PIXSELL

- Znao sam doći kući s crnim lakom na noktima i moja majka bi potpuno poludjela. Odmah je krenula povlačiti zavjese i urlati da se sklonim, da me susjedi slučajno ne bi vidjeli u takvom izdanju - rekao je jednom prilikom Freddie.

Kako nije bio uspješan u svijetu glazbe, sa svojom tadašnjom djevojkom Mary Austin je prodavao odjeću u second hand trgovini.

Foto: PIXSELL

Početak legendarnog Queena

Dok je Freddie pokušavao uspjeti u glazbi, drugi članovi Queena, Brian May i Roger Taylor svirali su u bendu Smile. Pjevač Smilea Tim Staffell išao je na fakultet s Freddiejem pa je zato Mercury bio veliki obožavatelj njegovog benda.

Tim je Smile napustio 1970. godine, a Freddie je nagovorio Briana i Rogera da nastave s bendom te da im on bude glavni vokal. Također ih je nagovorio da promjene ime u Queen, iako su oni bili zadovoljni starim imenom. Godinu dana kasnije pronašli su basista Johna Deacona.

Foto: PIXSELL

Sljedeće dvije godine su samo vježbali te odsvirali nekoliko manjih svirki. Na karijeru su se počeli koncentrirati 1973. godine te su objavili svoj prvi album 'Queen'. Međutim, tek nakon što su objavili drugi album 'Queen II', postali su uspješni u Britaniji.

Njihov najveći hit 'Bohemian rhapsody' je u Freddievoj glavi nastao već 1968. godine. Hit 'Another one bites the dust' nisu niti planirali objaviti, ali je naposljetku pjesma postala jedna od njihovih najpoznatijih.

Foto: PIXSELL

Pjevač je imao buran ljubavni život

Njegova prva ljubav bila je Mary Austin, koju je upoznao preko Briana Maya. Upoznali su se kad je ona imala 19 godina, a on 24 godine. Brzo su se zaljubili, a zaručili su se nakon četiri godine veze. Freddie joj je posvetio pjesmu 'Love of my life', također jednu od njegovih najpoznatijih.

Freddie i Mary prekinuli su 1976. godine kada je pjevač počeo hodati s muškarcima. Prva osoba kojoj je rekao da je gej bila je upravo Mary. Ostali su u dobrim odnosima nakon prekida te su bili najbolji prijatelji.

Foto: Instagram

Neko je vrijeme šarao uokolo, a u ozbiljnu je vezu ušao 1985. godine s frizerom Jimom Huttonom. Iako je bio u vezi s njim, jedina mu je ljubav bila i ostala Mary.

- Svi moji ljubavnici su me pitali zašto ne mogu zamijeniti Mary, ali to je nemoguće. Jedini prijatelj kojeg imam je Mary i ne želim nikog drugog. Za mene je to bio brak. Vjerujemo jedno u drugo i to je dovoljno za mene - rekao je jednom prilikom.

Freddiejeva druga ljubav bile su mačke, kojih je u jednom trenutku imao čak deset. Nekima od njih je posvetio i pjesme. Volio je pjevati i gol, a tvrdio je kako samo tada može postići ono što želi.

Otkrio je da je bolestan dan prije smrti

Freddie je 80-ih saznao da boluje od AIDS-a, ali u početku nije htio prihvatiti dijagnozu.

- Kasnih 80-ih godina, kad je AIDS uzeo maha, bio je svjestan da je riječ o nečemu opasnom. Ljudi koje je poznavao su umirali od te bolesti, nije joj bilo lijeka, ali on je vjerojatno razmišljao 'Ma neće se dogoditi meni'. Morate shvatiti, u to vrijeme je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina ipak jako napredovala. Nitko se nije htio s tim pomiriti, zato je vjerojatno dugo odbijao posjetiti doktora - ispričao je pjevačev prijatelj Peter 'Phoebe' Freestone i dodao:

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

- Početkom 1987. godine Freddie je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali nije htio to potvrditi. U travnju te godine ipak je pristao otići kod doktora na nagovor svoje bivše djevojke, a kasnije i najbolje prijateljice Mary Austin. Napravili su test i on je pokazao kako je Freddie pozitivan. Doktor ga je odmah počeo zvati, ali Freddie se nije javljao. Znao je što će mu reći. Pa je preko Mary nekako uspio nagovoriti Freddieja da digne slušalicu.

Nakon što mu je dijagnosticirana bolest, usporio je s glazbom te su počela nagađanja da je pjevač bolestan. Na pozornici se zadnji put pojavio 1990. godine na dodjeli nagrada Brit. Kada je otpjevao što je imao je nestao s pozornice. Kratko nakon toga je snimao s bendom, a onda se povukao na svoje imanje.

Nije dopustio svakome da ga posjeti, ali među onima koji su to smjeli bio je Elton John.

Foto: PIXSELL

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio dio vida, tijelo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Freddie. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao - rekao je jednom prilikom Elton.

Da je teško bolestan je objavio samo jedan dan prije smrti. Objavio je službeno priopćenje i svima priznao je pozitivan na HIV:

- Nismo mislili da će se to tako brzo dogoditi. Kad se vratio iz Švicarske, znali smo da nema još puno vremena, nije uzimao lijekove... Ali svejedno smo bili iznenađeni. Na kraju, sam je odabrao takav kraj. Pomirio se s dijagnozom, oprostio od bližnjih i otišao - ispričao je Peter Freestone.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Freddieja su ispratili samo obitelj i bliski prijatelji. Kremirali su ga, a mjesto na kojem se nalaze njegovi ostatci poznato je samo Mary Austin. Prije smrti ju je zamolio da ne kaže nikome gdje se nalazi njegova urna, a ona ni danas nikom nije otkrila tu tajnu.