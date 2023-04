Predmeti iz privatne kolekcije Freddieja Mercurya u prodaji: Kostimi, slike, lepeze, jakne...

Jednomjesečna izložba i dražba više od 1500 predmeta iz privatne kolekcije pjevača grupe Queen, Freddieja Mercuryja održati će se ovog ljeta.

Predmeti iz doma pokojnog frontmena grupe Queen, Garden Lodgea u Kensingtonu u zapadnom dijelu Londona, bit će izloženi od 4. kolovoza do 5. rujna kada bi bio i njegov 77. rođendan.

Zbirka uključuje golemu lepezu kostima, slika i predmeta iz Mercuryjeva svakodnevnog života. Među najcjenjenijim predmetima je replika krune svetog Edwarda, čiju će pravu verziju nositi kralj Charles III. (74) na krunidbi.

Foto: ARTCO-Berlin/Ullstein Bild/PIXSELL

Prateći ogrtač od umjetnog krzna, crvenog baršuna i dragulja izradila je pjevačeva prijateljica i kostimografkinja Diana Moseley.

Mercury je te predmete nosio tijekom koncerata, uključujući svjetski poznati Live Aid koncert 1985., kao i na završnoj izvedbi pjesme 'God Save The Queen' tijekom svoje posljednje turneje s grupom 1986. Očekuje se da će ti predmeti na dražbi postići cijenu do 80 tisuća funti.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

Na prodaju su i dosad neviđeni rukom pisani 'radni' stihovi 'We Are The Champions', jedne od najpoznatijih pjesama benda. Pjesma je objavljena kao singl s drugim velikim hitom Queenovaca, 'We Will Rock You', u listopadu 1977. i odmah je stigla na vrh top ljestvica.

Tekst pjesme, koji se proteže na devet stranica, ima cijenu od 200 do 300 tisuća funti. Stihovi još jedne od Mercuryjevih pjesama 'Killer Queen', koja se smatra prekretnicom za bend, također su na prodaju, procijenjeni na do 70 tisuća funti.

Raskošna svečana jakna u vojnom stilu stvorena za pjevačev legendarni 39. rođendan u Münchenu 1985. godine, ima cijenu između 10 do 15 000 funti.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

Ukrašeni sako od crne svile i baršuna, s velikim srebrno-metalnim epoletama s ekstravagantnim resama i imitacijom medalja, u stilu je albuma The Beatlesa 'Sergeant Pepper'. Mercuryjeva zbirka u Garden Lodgeu ostala je uglavnom netaknuta oko 30 godina.

Izložba i prodaja u organizaciji Sotheby’sa održat će se u Sotheby’s Londonu, a bit će otvorena 4. kolovoza i zatvorena 5. rujna. Prije izložbe u Londonu glavni izlošci će u lipnju obići New York, London, Los Angeles i Hong Kong.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- Senzacionalni život Freddieja Mercuryja ostavio nam je bogat niz umjetničkih trenutaka koji nas još uvijek pokreću i zadivljuju, nasljeđe koje će, poput njegove glazbe, živjeti zauvijek - rekla je predsjednica Sothebya, Olivia Barker.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- Dok se Sotheby’s pretvara u pozornicu za ovu izvanrednu kolekciju, fokus će biti jednako na Freddieju Mercuryju, showmanu, slaveći sve što već znamo o njemu, kao i na otkrivanju njegovih manje poznatih privatnih umjetničkih strasti - objasnila je dalje.

