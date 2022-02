Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, nagradu koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja u prethodnoj godinu.

Najviše nominacija dobio je Netflixov mjuzikl 'Diana: The Musical', a filmovi s pet nominacija su trileri 'Karen' i 'The Woman in the Window' te 'Space Jam: A New Legacy', u kojem glumi LeBron James (37).

Za najgoru glumicu nominirane su Amy Adams (47), a slijede ju Jeanna de Waal, Megan Fox (35), Taryn Manning (43), te Ruby Rose (35).

Na listi najgorih glumaca nalaze se Scott Eastwood (35), Roe Hartrampf (27), LeBron James, Ben Platt (28) i Mark Wahlberg (50), dok je Bruce Willis (66) dobio zasebnu kategoriju koja je nazvana 'Najgora izvedba Brucea Willisa u filmu iz 2021. godine'.

Tu kategoriju je dobio jer se pojavio u osam projekata (American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Out of Death, Survive the Game i Midnight in the Switchgrass) za koje organizatori misle da su svi prilično loši.

Također, ni u sporednim ulogama nisu se svi proslavi pa su se ovdje našli i neki od popularnih glumaca, a to su Ben Affleck (49), Nick Cannon (41), Mel Gibson (66), Gareth Keegan i Jared Leto (50).

Ovogodišnji 'Pobjednici' bit će predstavljeni na sada već tradicionalni datum 'Oscar Eve', u subotu 26. ožujka, a cijeli popis možete pogledati ovdje.