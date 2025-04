Što se zbiva s Thompsonovim bendom, upitne su i Hrvatske ruže? 'Svađa? Kakva svađa?'

Dva mjeseca i osam dana dijeli nas od megakoncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Već sljedećeg vikenda pjevač će izaći i pred publiku, na koncertu “Split slavi, moli i voli”, koji je zakazan za 1. svibnja u 20 sati u Velikoj dvorani Gripe. I baš kad je počela ona “prava”, žestoka sezona za glazbenike, kad svi više-manje jedva čekaju nastupe na otvorenom, u Thompsonovu slučaju ni više ni manje nego pred pola milijuna obožavatelja, šok iz benda.

Bubnjar Ivica Bilić, koji je s Markom dijelio pozornicu gotovo dva desetljeća, odlazi iz benda?! Otkud sad to?!, pitaju se zbunjeno rijeke fanova Perkovićeva opusa, kao i nemali broj znatiželjnika koji pomno prate odnose na estradi.

Osim vrlo znakovitog tajminga, način na koji je bubnjar svoju odluku podijelio s javnosti otvara mnoga pitanja. Naime, Bilić je na svom privatnom profilu na Facebooku objavio kako je u četvrtak, 24. travnja 2025., došao kraj njegovoj suradnji s Thompsonom. Kako Tportal neslužbeno doznaje bubnjar nije jedini koji je otišao. Oni tvrde kako niti ostatak članova benda (klavijaturist, gitarist, bas gitarist) koji su pratili slavnog pjevača dugi niz godina, neće nastupiti na velebnom zagrebačkom koncertu.

- Završava moja dugogodišnja suradnja s MPT. Devetnaest godina suradnje brzo je prošlo. Hvala svim ljudima koje sam rado viđao po koncertima, hvala i svim kolegama s kojima sam dijelio binu, kao i svima koji su bili u službi koncerta - objavio je Bilić.

Ipak, objava je bila vidljiva samo onima koji su njime povezani prijateljstvom na društvenoj mreži.

ŽESTOKI JE METALAC

Bilić je inače žestoki metalac. Rođeni je Splićanin, ima 44 godine, s Thompsonom je uspješno nastupao 19 godina, pa tako i lani u Imotskom, Dugopolju i Dubrovniku, nakon dulje pauze, tijekom koje je Perković posvećenost svojoj obitelji ipak stavio na prvo mjesto i neko vrijeme nastupe stavio na čekanje. Zbog toga možda i ne iznenađuje kako ga se njegova publika toliko zaželjela i što su i u Imotskom pjevali i svirali pred gotovo 25.000 ljudi, u Dugopolju pred 35.000, a i na dubrovački Stradun nakrcalo se dvadesetak tisuća fanova premda ih je u Dubrovnik zbog Thompsona stiglo i više. I Bilić je koncertni tempo pratio u stopu iako je njegova prva i prava ljubav ipak sastav Stimulans. Riječ je o heavy metal bendu koji pjeva isključivo na engleskom jeziku. Jedina stvar na hrvatskom jeziku im je hit “Omiški gusar”, koji je posvećen istoimenome Moto klubu iz Omiša. Godine 2010. pobijedili su u Splitu na festivalu autorskih bendova ST-@rt.

O cijeloj novonastaloj situaciji s Thompsonovim suradnicima pokušali smo kontaktirati i Bilića, ali bez uspjeha. Bubnjar nije bio raspoložen za davanje izjava. Thompsonova ekipa iz menadžmenta, barem zasad, izbjegava reći nešto konkretno o ovoj temi. Na naše upite do zaključenja broja nije bilo odgovora. Pitanje koje visi u zraku glasi: hoće li Bilić još jedanput sjesti za bubnjeve ili je ovo definitivan kraj?

Sigurno je da Ivica Bilić nije bilo tko. Riječ je o iznimno cijenjenom glazbeniku i osobi koja je svojim radom ostavlja prepoznatljiv i dubok trag među metalcima. Prije deset godina gostovao je u spotu “Don’t Know Who To Pray To Anymore” američkog rokera Rona Bumblefoot Thala. Snimali su ga u Dioklecijanovoj palači i na Kliškoj tvrđavi, gdje se snimala i hit TV serija “Igra prijestolja”. Ivica se s gitaristom koji od 2006. svira s kultnim američkim bendom Guns N’ Roses sprijateljio prošlo ljeto.

- Bumblefoot obožava Split i često nam dolazi u goste. Oduševljen je ljudima i gradom te želi znati sve o povijesti Splita, a godinu prije nego što smo skupa snimili, čak je kod nas vodio gitarsku radionicu. Tako smo se i upoznali - rekao je Ivica te 2015. godine za 24sata.

I on je u mlađim danima slušao Gunse. Najdraža su mu prva tri albuma, a svirka s Axlom Roseom i dečkima iz benda bila bi mu, kaže, ostvarenje snova. Tad nam je i Thompson govorio kako su svi iz benda išli na koncert Gunsa u splitsku Arenu, a Thompsonu je bila najdraža pjesma “November Rain”.

Vratimo se u sadašnjost. Društvenim mrežama i kuloarima kruže i glasine o mogućim nesuglasicama uzrokovanima velikim očekivanjima uoči Hipodroma. Nije jesno hoće li se s Markom na binu u Zagrebu popeti i bend Hrvatske ruže, s kojim je napravio najslušaniju pjesmu u zadnjih godinu dana, “Ako ne znaš šta je bilo”. Priča se kako dogovora o zajedničkom nastupu na Hipodromu nema. Mirko Gudelj, Thompsonov suradnik kojem je povjerio glavnu riječ u organizaciji srpanjskoga koncerta u Zagrebu, na pitanja o tomu postoje li nekakve nesuglasice vrlo nam je uznemireno govorio:

- Apsolutno ne! Ne znam odakle vam to. Thompson i Hrvatske ruže su prijatelji, kolege, surađuju, pomažu jedni drugima. Nikakva svađa ne postoji. Što se tiče koncerta, koncert je Marka Perkovića Thompsona, što vi sad tu pokušavate - žestio je Gudelj.

U Imotskom i Dugopolju, na posljednjim velikim nastupima, Thompson je s Hrvatskim ružama publiku bacao u trans pjesmom koju je hrvatska rukometna reprezentacija prometnula u neslužbenu himnu mnogih mladih generacija koje, prema svemu sudeći, slušaju Thompsona više nego generacija njihovih roditelja.

ŠUTNJA IZAZIVA NEMIR

Publika je na zadnjim nastupima, pa i na onome na Trgu bana Josipa Jelačića tijekom dočeka naših rukometaša nakon Svjetskog prvenstva, s kojeg su se vratili sa srebrnim odličjima, euforično reagirala, a energija na pozornici bila je - kako kažu oni koji su bili ondje - “nezaboravna”. Thompson je i reprezentaciju i tisuće okupljenih bacio u trans.

No uoči najvećega koncerta u karijeri promjene u postavi i šutnja iz stožera izazivaju nemir. Mogu li ovakvi potresi utjecati na pripreme za nastup koji bi trebao ući u povijest hrvatske glazbe? Jedno je sigurno, publika od Thompsona očekuje maksimum, a sve oči sad su uprte u Hipodrom. Odlazak Ivice Bilića označava kraj jedne ere, ali i otvara pitanje tko će preuzeti bubnjeve na koncertu stoljeća.