Obavijesti

Show

Komentari 0
OUTER BANKS

Objavljen video incidenta sa snimanja Netflixove serije u Dubrovniku: Evo što se vidi...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Objavljen video incidenta sa snimanja Netflixove serije u Dubrovniku: Evo što se vidi...
10
Dubrovnik: Nastavljeno snimanje serije "Outer Banks" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Snimka koja je isplivala u javnost prikazuje trenutak sukoba između redatelja serije 'Outer Banks' Jonasa Patea i mlade članice produkcije

Admiral

Na setu Netflixove serije 'Outer Banks', čija se peta i posljednja sezona snimala u Dubrovniku, navodno je došlo do incidenta kada je jedan od kreatora i redatelj serije, Jonas Pate, fizički nasrnuo na asistenticu produkcije zbog čega su intervenirale i glavne zvijezde serije. 

Sada se pojavio i videozapis koji prikazuje dio sukoba između redatelja i asistentice produkcije, ponovno otvarajući priču o napetostima na setu završne sezone Netflixove uspješnice, javlja TMZ.

Incident je prvi put dospio u medije još u listopadu, kada su izvori tvrdili da je redatelj Jonas Pate tijekom snimanja fizički uhvatio asistenticu za ruku, protresao je i vikao na nju. Tada je objavljeno i da su glumci Madelyn Cline i Chase Stokes reagirali i pokušali smiriti situaciju.

Dubrovnik: Nastavljeno snimanje serije "Outer Banks"
Dubrovnik: Nastavljeno snimanje serije "Outer Banks" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sada je objavljena i snimka dijela događaja. Na videu se vidi kako se asistentica kreće kroz prostoriju punu članova ekipe i glumačke postave, dok je glavna kamera bila postavljena za snimanje. Prolazeći ispred kamere, prošla je i pokraj Patea, koji se potom okrenuo, uhvatio je za ruku i time je natjerao da se vrati prema njemu dok joj se obraćao.

Snimka nema zvuk pa nije moguće utvrditi ton ni glasnoću njegova obraćanja, no nekoliko osoba u prostoriji okrenulo se prema njima, što sugerira da je situacija privukla pažnju prisutnih.

'OUTER BANKS' Incident na snimanju Netflixove serije u Dubrovniku? 'Redatelj je fizički nasrnuo na asistenticu'
Incident na snimanju Netflixove serije u Dubrovniku? 'Redatelj je fizički nasrnuo na asistenticu'

Madelyn Cline, koja je sjedila s druge strane kamere, brzo je ustala i prišla paru s podignutom rukom, naizgled gestikulirajući dok se obraćala redatelju. Dok je ona razgovarala s Pateom, asistentica se udaljila, a video tu završava.

Prema ranijim navodima, Pate je navodno bio frustriran jer je, kako se tvrdi, više puta upozorio asistente produkcije da ne prolaze ispred kamere tijekom priprema za snimanje. S druge strane, asistentica je navodno bila zatečena i uznemirena načinom na koji joj se obratio.

Nakon što je vijest prvi put izašla u javnost, pojedini izvori iz produkcije naveli su da takvo ponašanje redatelja navodno nije bilo neuobičajeno. Jedan od njih izjavio je kako je “bilo samo pitanje vremena kada će sve izaći na vidjelo”. Atmosfera na setu opisivana je kao izrazito napeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...
SAMO LIJEPE RIJEČI

Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako, rekao je Dagur
Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?
ŠTO VI MISLITE?

Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Šibenski cvjećar svojim izgledom i duhovitim izjavama izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, mnogi ga pitaju koju kremu koristi
Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'
OBJASNIO SVE

Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'

Dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026