Incident na snimanju Netflixove serije u Dubrovniku? 'Redatelj je fizički nasrnuo na asistenticu'

Na setu Netflixove serije 'Outer Banks', čija se peta i ujedno posljednja sezona snima u Dubrovniku, navodno je došlo do incidenta, doznaje TMZ. Navodno je jedan od kreatora i redatelj serije, Jonas Pate, fizički nasrnuo na asistenticu produkcije zbog čega su intervenirale i glavne zvijezde serije.

Izvori su za TMZ naveli kako ju je 'zgrabio, počeo tresti i vikati na nju', nakon čega ih je glumac Chase Stokes razdvojio, a pridružila mu se i kolegica Madelyn Cline koja je 'uskočila kako bi smirila situaciju'. Tenzije na setu su navodno već neko vrijeme visoke, a izvori navode da ovakvo Pateovo ponašanje 'nije neobično'.

U Dubrovniku krenulo snimanje Netflixove serije "Outer Banks" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Krajnje je vrijeme da se to objavi - rekao je izvor.

O navodnom incidentu se nisu oglasili ni redatelj, kao ni Netflix.

Ranije su se autori serije Shannon Burke, Josh Pate i Jonas Pate oglasili emotivnom porukom i potvrdili da će peta sezona serije ujedno biti i posljednja.

- U ljeto 2017. naišli smo na fotografiju tinejdžera na plaži u sumrak tijekom nestanka struje. Ta nas je fotografija inspirirala za priču o četvero najboljih prijatelja koji samo žele uživati u životu. Iz tog početka stvorili smo misterij koji ih je odveo na petogodišnje putovanje ispunjeno avanturama, potragom za blagom i prijateljstvom - poručili su.

- Tada, prije sedam godina, činilo se nemogućim da ćemo ispričati cijelu priču u pet sezona, ali evo nas – završavamo četvrtu i ulazimo u petu. S malo tuge, ali i puno uzbuđenja, približavamo se kraju i nadamo se da ćemo našim voljenim Pogueima prirediti završetak kakav zaslužuju. Peta sezona bit će naša posljednja i vjerujemo da će biti najbolja - naveli su, prenosi Variety.

U glumačkoj postavi serije nalaze se Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Drew Starkey, Austin North, Fiona Palomo, J. Anthony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez, Mia Challis i Cullen Moss.