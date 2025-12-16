Objavljene fotografije uhićenja Nicka Reinera, osumnjičenog za strašno ubojstvo roditelja

Nick Reiner, sin poznatog redatelja Roba Reinera, uhićen je zbog sumnje da je odgovoran za smrt svojih roditelja. Policija Los Angelesa potvrdila je da su Rob Reiner, autor kultnog filma Kad je Harry sreo Sally, i njegova supruga Michele pronađeni mrtvi u svom domu u nedjelju, 14. prosinca. Njihov 32-godišnji sin trenutačno se smatra glavnim osumnjičenikom u ovom slučaju.

Pokretanje videa... 03:17 Obožavatelji odaju počast Robu i Michele Reiner na holivudskoj Stazi slavnih | Video: 24sata/reuters

Nick je odveden u zatvor Parker Center u središtu Los Angelesa i kasnije prebačen u Twin Towers Correctional Facility gdje je zadržan bez jamčevine, rekao je za PageSix predstavnik ureda šerifa okruga Los Angeles.

Foto: LAPD Gang and Narcotics

Vijest o tragičnom događaju snažno je odjeknula u filmskoj industriji. Smrt poznatog redatelja i njegove supruge, s kojom je bio u braku više od tri desetljeća, potresla je brojne kolege, prijatelje i obožavatelje. Policija je pozvana na njihovu adresu u zapadnom dijelu Los Angelesa u nedjelju poslijepodne, gdje su zatekli tijela dvoje odraslih osoba bez znakova života.

"U ovom trenutku raspolažemo ograničenim informacijama, ali javnost ćemo obavještavati kako istraga bude napredovala. Naše misli su s obitelji i bliskim prijateljima Reinerovih. Riječ je o iznimno tragičnom događaju", rekao je načelnik policije Los Angelesa Jim McDonnell.

Detaljnije je pojasnio kako je policija 14. prosinca u 15:40 zaprimila dojavu o incidentu u obiteljskoj kući Reinera. „Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici pronašli su tijela muškarca i žene. Tijekom noći, u suradnji s uredom mrtvozornika, potvrđeno je da se radi o Robu i Michele Reiner“, naveo je.

McDonnell je potvrdio da je njihov sin Nick, koji je ranije imao problema s ovisnošću o drogama, priveden i zadržan zbog sumnje na ubojstvo. Iako se isprva govorilo o ispitivanju člana obitelji, policija je sada službeno objavila da je Nick Reiner uhićen te su u javnost puštene i fotografije njegova privođenja.

Foto: LAPD Gang and Narcotics

Govoreći o pretrazi obiteljske kuće, načelnik policije nije želio otkriti detalje o nalogu, no naglasio je da je riječ o važnom dijelu istrage.

Rob i Michele imali su troje djece: Nicka, Jakea i Romy, dok je Rob iz prethodnog braka s Penny Marshall posvojio Tracy Reiner.

Brojne poznate osobe oprostile su se od Roba i Michele, a među njima i glumica Jamie Lee Curtis. Ona je preminuli par opisala kao bliske prijatelje svoje obitelji.

Foto: Aaron P. Bernstein/REUTERS

"Christopher i ja smo zatečeni, duboko potreseni i slomljeni zbog nasilne i tragične smrti naših dragih prijatelja Roba i Michele Singer Reiner“, poručila je Curtis. „Naša jedina briga u ovom trenutku su njihova djeca i uža obitelj, kojima ćemo pružiti svu moguću podršku. Izgubili smo ljude koje smo voljeli. Molimo za razumijevanje dok tugujemo", napisala je.