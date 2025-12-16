Tko je Nick Reiner? Sumnjiče ga za ubojstvo roditelja, borio se s ovisnošću dugi niz godina...

Hollywood je potresla vijest o tragičnoj smrti legendarnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge, producentice Michele Singer Reiner, koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu u Los Angelesu. Istraga je ubrzo dobila šokantan preokret kada je policija uhitila njihovog sina, Nicka Reinera (32), kao glavnog osumnjičenika za dvostruko ubojstvo.

Nick Reiner srednje je od troje djece Roba i Michele Reiner. Njegov životni put bio je daleko od glamura koji se veže uz njegovo prezime. Već u tinejdžerskoj dobi počeo se boriti s teškom ovisnošću o drogama, a s 15 godina prvi je put poslan na rehabilitaciju. Uslijedile su godine patnje i neuspjelih pokušaja liječenja.

U intervjuu za časopis People 2016. godine, Nick je otkrio da je do svoje 22. godine prošao kroz čak 17 različitih rehabilitacijskih ustanova. Kada bi odbijao programe liječenja koje su mu roditelji predlagali, često bi završio na ulici.

- Bio sam beskućnik u Maineu. Bio sam beskućnik u New Jerseyju. Bio sam beskućnik u Teksasu - priznao je.

- Noći i tjedne sam provodio na ulici. Nije bilo nimalo zabavno - dodao je.

Njegovi roditelji, Rob i Michele, kasnije su izrazili duboko žaljenje zbog načina na koji su se nosili s njegovom krizom. Bili su, kako su rekli, očajni i slijepo su vjerovali stručnjacima.

- Kada bi nam Nick rekao da program za njega ne funkcionira, nismo ga slušali. Bili smo očajni i, zato što su ti ljudi imali diplome na zidu, slušali smo njih, a trebali smo slušati našeg sina - rekao je Rob Reiner za Los Angeles Times 2015. godine. Njegova supruga Michele dodala je: "Govorili bi nam da je lažljivac, da nas pokušava manipulirati. I mi smo im vjerovali."

Zajedno snimili film 'Being Charlie'

Tračak nade za obitelj i prilika za iscjeljenje pojavili su se 2015. godine kroz umjetnost. Nick je, zajedno s prijateljem Mattom Elisofonom kojeg je upoznao na rehabilitaciji, napisao scenarij za poluautobiografski film Being Charlie. Priča prati 18-godišnjeg ovisnika Charlieja, sina poznatog političara, i njegovu turbulentnu borbu s ovisnošću i kompliciranim odnosom s ocem.

Rob Reiner, redatelj kultnih filmova kao što su Kad je Harry sreo Sally i Kraljevna nevjesta, preuzeo je redateljsku palicu, a rad na filmu zbližio je oca i sina na način koji prije nije bio moguć.

- Nismo se puno povezivali dok sam bio dijete. On je volio bejzbol, ja košarku - izjavio je Nick. "Ali kada sam ga vidio u njegovom elementu, kako radi ono što najviše voli, osjećao sam se bliže njemu."

Rob je isticao kako je Nick bio "srce i duša" filma te da se oslanjao na njega kako bi priča zadržala iskrenost i istinitost. Činilo se da je zajednički projekt zaliječio mnoge stare rane i da je obitelj pronašla put do međusobnog razumijevanja.

Uhitila zbog sumnje da je ubio roditelje

Međutim, priča o iskupljenju doživjela je stravičan preokret. Tijela Roba i Michele Reiner u njihovom je domu pronašla njihova najmlađa kći Romy. Prema izvješćima BBC-ja, par je imao višestruke ubodne rane.

Nick Reiner uhićen je iste večeri i, prema priopćenju policije Los Angelesa, "smatra se odgovornim za njihovu smrt". Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a slučaj će biti predan okružnom tužiteljstvu radi podizanja službene optužnice. Motiv ubojstva još nije objavljen.

Kako navode izvori za Page Six, Nick je 'zamjerao svome ocu'.

- Nick se mrzio jer nije talentiran i voljen kao njegov otac ili djed - naveo je izvor. Podsjetimo, otac Roba Reinera bio je Carl Reiner, legendarni komičar i redatelj. Strani mediji navode kako je strašnom zločinu prethodila velika svađa. Page Six navodi i kako su se Rob i Michelle posvađali sa svojim sinom na blagdanskoj večeri kod Conana O'Briena nakon čega su otišli.

Motiv ubojstva još nije službeno poznat.

Posljednji put obitelj je viđena zajedno u javnosti samo tri mjeseca ranije, na premijeri filma Spinal Tap II u Los Angelesu.