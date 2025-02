Objavljene nominacije za Porin: Ovi izvođači ih imaju najviše

Objavljene su nominacije za 32. dodjelu nagrada Porin! Dodjela 32. Porina održat će se u petak, 28. ožujka 2025. u Karlovcu. Brojke prijavljenih djela i dalje govore o važnosti Porina kao nagrade: 'Ukupno je bilo 312 prijavljenih albuma i čak 605 prijavljenih pjesama. Za Novog izvođača pristigle su 73 prijave', rekla je Ivana Martinac, glavna tajnica Porina.

Bend Chui nominiran je s albumom "Do zvijezda" u kategoriji Album godine čiju produkciju potpisuju Toni Starešinić i Ivan Božanić, zatim u kategorijama Najbolji instrumentalni album te Najbolja snimka albuma koju potpisuju Bojan Pahljina i Sven Pavlović kao majstori snimanja i Ivan Božanić kao majstor miksa. Skladba "Tvrdi sicevi" nominirana je u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba, a u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja nominiran je Marko Babić za vizualni identitet albuma.

Simfonijski orkestar HRT-a sa suradnicima s dva albuma imaju nominacije u sljedećim kategorijama: Najbolji album klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, dirigent Ivan Repušić, zatim Najbolja skladba klasične glazbe za skladbu „Dystopia, koncert za orkestar“ s albuma „Distopija“; Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Dora Pejačević: Simfonija u Fis-molu, op. 41“, dirigent Ivan Repušić; Najbolja snimka albuma klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, majstor snimanja i miksa Božidar Pandurić i Najbolja produkcija albuma klasične glazbe za album „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“, glazbenog producenta Krešimira Petra Pustičkog.

Mia Dimšić, Baby Lasagna, Psihomodo Pop, dirigent Ivan Repušić, Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević sa suradnicima imaju po četiri nominacije.

Foto: JURICA_CVITANIC





Mia Dimšić s albumom "Društvena pravila" čiju produkciju potpisuju Ivan Pešut, Ante Gelo, Bojan Šalamon Shalla, Vedran Baotić, Neno Belan i Igor Ivanović, konkurira u kategorijama Album godine, Najbolji album pop glazbe, Najbolja snimka albuma koju potpisuju kao majstori snimanja Goran Martinac i Ivan Pešut te kao majstor miksa Goran Martinac. A video broj za skladbu "Društvena pravila" koju Mia izvodi s Vlatkom Stefanovskim s navedenog albuma nominirana je u kategoriji Najbolji video broj, a potpisuje ga redateljica Iva Čaisa.



Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" autora Marka Purišića konkurira u kategorijama Pjesma godine, Najbolja muška vokalna izvedba te Novi izvođač godine, a redateljica Elizabeta Ružić nominirana je s video uratkom za navedenu pjesmu u kategoriji Najbolji video broj.



Bend Psihomodo pop s albumom "Vjerujem u čuda" čiju produkciju potpisuje Srđan Sekulović Skansi nominiran je u kategorijama Album godine, Najbolji album rock glazbe te za Najbolje likovno oblikovanje albuma kojeg potpisuju Dinko Cepak, Marko Nemec i Davor Gobac. Pjesma "Vjerujem u čuda" autora Davora Gopca nominirana je u kategoriji Pjesma godine.

Foto: JURICA_CVITANIC

Dirigent Ivan Repušić s albumom „Bersa – Pejačević: Odrazi moderne“ glazbenih producenata Krešimira Petra Pustičkog i Lovre Stipčevića ima nominacije u kategorijama: Najbolji album klasične glazbe, Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Dora Pejačević: Simfonija u fis-molu, op. 41“, Najbolja snimka albuma klasične glazbe, majstora snimanja i miksa Božidara Pandurića i Najbolja produkcija albuma klasične glazbe, producenta Krešimira Petra Pustičkog.

Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević s albumom „Blagoje Bersa: Lieder / Songs“ glazbenog producenta Krešimira Stražanca, nominirani su u kategorijama: Najbolji album klasične glazbe, Najbolja izvedba klasične glazbe za skladbu „Blagoje Bersa: Oj sanci, vi šareni sanci, op. 45“, Najbolja produkcija albuma klasične glazbe te u kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe koju potpisuju majstor snimanja Martin Fulgosi i majstori miksa Robert Tanasković i Margareta Mihalić.

U kategoriji Album godine nominirani su već spomenuti Chui, Mia Dimšić i Psihomodo Pop te grupa Pavel s albumom "FM/AM" čiju produkciju potpisuje Jere Šešelja i Natali Dizdar s albumom "Zadnji dan ljeta" čiju produkciju potpisuju Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić.



U kategoriji Pjesme godine, osim već spomenutih Baby Lasagne i Psihomodo Popa, nominirane su i "Ako ne znaš šta je bilo" izvođača Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža autora Marka Perkovića Thompsona i Nene Ninčevića, "Drvo" autora i izvođača Zlatana Stipišića Gibonnija i "Kažu svi da izmišljam" izvođača Ane Širić i Damira Urbana, a autora Damira Urbana.

Foto: JURICA_CVITANIC





U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ana Širić, Baby Lasagna i Martin Kosovec.



Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Antonela Doko za skladbu "Ide li nam išta", Natali Dizdar za skladbu "Dobro je sve" i Vanna za skladbu "Iz inata".



Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu "Rim Tim Tagi Dim", Gibonni za skladbu "Drvo" te Martin Kosovec za skladbu "Maštarija".



U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Ana Širić i Damir Urban za skladbu "Kažu svi da izmišljam", Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže za skladbu "Ako ne znaš šta je bilo" te Vanna i Sergej za skladbu "Dan po dan".



U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Goran Bare & Majke sa skladbom "Noćas prelazim rijeku", Parni Valjak sa skladbom "Otkad te ne viđam često" i Prljavo kazalište sa skladbom "Molim Boga da svane".



U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: "Društvena pravila" Mije Dimšić, "FM/AM" grupe Pavel i Natali Dizdar s albumom "Zadnji dan ljeta".



U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: Šo!Mazgoon s albumom "Albun", grupa Jonathan s albumom "Everyone Else Is Ok" te Psihomodo Pop s albumom "Vjerujem u čuda".



U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominirani su: Rišpet s albumom "Lipo mi je tu", "Ostala si ljubav moja" Dalibora Bruna i album "Zbog tebe vjerujem" Željka Krušlina Kruške i Latina.



U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe nominirani su IDEM s albumom "CIAO", Nemeček s albumom "Prokletije II" i album "Republikaj" grupe Ogenj.



Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su Tonči Grabušić Quartet s albumom "First Take" kojeg produkcijski potpisuje Matej Zec, Jazz orkestar HRT-a s Mironom Hauserom kao dirigentom za album "Miran Hauser: Moja Kuba" producenta Igora Geržine i Lela Kaplowitz s albumom "Moj svijet" producenta Joe Kaplowitza.



Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su: Simfonijski orkestar HRT-a s Ivanom Repušićem kao dirigentom za album "Bersa - Pejačević: Odrazi moderne", Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević s albumom "Blagoje Bersa: Lieder / Songs" glazbenog producenta Krešimira Stražanca te Trio Elogio s albumom "Trio Elogio: Quasi Ritorno" čiju produkciju potpisuje Krešimir Seletković.



U kategoriji Najbolje izdanje klapske glazbe nominirani su: Klapa Dišpet s albumom „Jedna ura 'lada – pjesme iz polja“, Klapa Filip Dević sa skladbom „Lipe riči“ i Klapa Kaše sa skladbom „Miholjice“.



U kategoriji Najbolje izdanje tamburaške glazbe nominirani su: Miroslav Škoro sa skladbom „Baja“, TS Ravnica s albumom „Naših prvih 30 godina“ i Boris Ćiro Gašparac sa skladbom „Nema veće istine“.



Za Najbolji koncertni album nominirani su: Vojko V s albumom „Live @ Dom sportova“, Songkillersi s albumom „Live at Tvornica 30 godina“ i Goran Bare i Majke s albumom „Live in London“.